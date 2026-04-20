解鎖人生第一座百岳 高雄市華山國小16名學童攻頂合歡山主峰
攀登百岳是許多人挑戰自我的人生清單，高雄市華山國小16名學生用2天1夜一步步登上合歡山，今天直攻海拔3417公尺主峰，完成人生中的第一座百岳。登頂這一刻，有人激動歡呼、有人露出笑容，校長王惠玲說，這不只是一次登山，也是成長、學習與自我突破的旅程，成為這群孩子重要的共同記憶。
教務主任陳苑真指出，為了規畫爬百岳，從報名、甄選到訓練層層把關，最終入選學生不僅要具備體能條件，更需展現學習動機與積極態度。
踏上合歡山之前，經過一套完整的準備歷程，必須完成3次實體培訓，課程內容涵蓋登山安全、裝備使用，以及高山動植物生態知識，搭配每周3次體能訓練，包括跳繩與長跑。
昨天登山隊伍從學校出發，分成4小隊高年級帶領學弟妹，第一天下榻南投仁愛台大梅峰農場，在森林中觀察植物如何在高山氣候生存，辨識不同物種特徵，也看見白耳畫眉等高山鳥類蹤跡，對高山生態系有更完整的認識。
真正的考驗在第二天，在翠谷登山隊帶領下，清晨時分挑戰攻頂海拔3417公尺合歡山主峰，隨著高度攀升，體力消耗加劇湧現疲累感，但視野也漸漸開闊，映入眼簾的是中央山脈壯麗景致，群峰層層堆疊令人屏息，沿途盛開高山特有玉山杜鵑讓人心曠神怡，腳步突然瞬間輕盈。
一行人約莫中午攻上山頂，有人高舉雙手歡呼，有人凝望遠方，這一刻不只是完成一趟旅程，而是親身體會什麼是努力後的成就感，每人獲得象徵榮耀的專屬鑰匙圈，成為這段經歷的紀念，也為這趟學習留下印記。
四年級黃文玟說雖然很累，看到雲海和壯闊山景，一切都值得；學生洪士恩也說，這趟旅程顛覆想像，原本以為只是爬山，沒想到學到這麼多，完全跳脫課本框架；六年級陳定謙則表示，能在畢業前與同學一起完成百岳挑戰，是小學最珍貴的回憶。
王惠玲表示，這16名學生登百岳經歷正是山野教育最核心的價值所在，不只是體能挑戰，更是品格與態度的培養，孩子在過程中學會尊重自然、面對困難，並在團隊合作中建立責任感。
她說，從出發到攻頂，不僅用雙腳走出一段完整的學習路徑，征服了人生第一座百岳，也完成勇氣、合作與自我認識的旅程。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪郭台銘大女兒奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中也獲世界賽資格
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
▪使用率不高…找人代課欠人情、學校行政增壓 教師怨：身心假變成折磨假
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。