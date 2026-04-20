解鎖人生第一座百岳 高雄市華山國小16名學童攻頂合歡山主峰

攀登百岳是許多人挑戰自我的人生清單，高雄市華山國小16名學生用2天1夜一步步登上合歡山，今天直攻海拔3417公尺主峰，完成人生中的第一座百岳。登頂這一刻，有人激動歡呼、有人露出笑容，校長王惠玲說，這不只是一次登山，也是成長、學習與自我突破的旅程，成為這群孩子重要的共同記憶。

教務主任陳苑真指出，為了規畫爬百岳，從報名、甄選到訓練層層把關，最終入選學生不僅要具備體能條件，更需展現學習動機與積極態度。

踏上合歡山之前，經過一套完整的準備歷程，必須完成3次實體培訓，課程內容涵蓋登山安全、裝備使用，以及高山動植物生態知識，搭配每周3次體能訓練，包括跳繩與長跑。

昨天登山隊伍從學校出發，分成4小隊高年級帶領學弟妹，第一天下榻南投仁愛台大梅峰農場，在森林中觀察植物如何在高山氣候生存，辨識不同物種特徵，也看見白耳畫眉等高山鳥類蹤跡，對高山生態系有更完整的認識。

真正的考驗在第二天，在翠谷登山隊帶領下，清晨時分挑戰攻頂海拔3417公尺合歡山主峰，隨著高度攀升，體力消耗加劇湧現疲累感，但視野也漸漸開闊，映入眼簾的是中央山脈壯麗景致，群峰層層堆疊令人屏息，沿途盛開高山特有玉山杜鵑讓人心曠神怡，腳步突然瞬間輕盈。

一行人約莫中午攻上山頂，有人高舉雙手歡呼，有人凝望遠方，這一刻不只是完成一趟旅程，而是親身體會什麼是努力後的成就感，每人獲得象徵榮耀的專屬鑰匙圈，成為這段經歷的紀念，也為這趟學習留下印記。

四年級黃文玟說雖然很累，看到雲海和壯闊山景，一切都值得；學生洪士恩也說，這趟旅程顛覆想像，原本以為只是爬山，沒想到學到這麼多，完全跳脫課本框架；六年級陳定謙則表示，能在畢業前與同學一起完成百岳挑戰，是小學最珍貴的回憶。

王惠玲表示，這16名學生登百岳經歷正是山野教育最核心的價值所在，不只是體能挑戰，更是品格與態度的培養，孩子在過程中學會尊重自然、面對困難，並在團隊合作中建立責任感。

她說，從出發到攻頂，不僅用雙腳走出一段完整的學習路徑，征服了人生第一座百岳，也完成勇氣、合作與自我認識的旅程。

學童在台大梅峰農場。圖／高雄市教育局提供

圖／高雄市教育局提供

從華山出發登上合歡山，華山國小學生今天攀登人生第一座百岳。圖／高雄市教育局提供

高雄市華山國小16名學生用2天1夜一步步登上合歡山主峰。圖／高雄市教育局提供