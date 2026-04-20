快訊

日本青森規模7.4地震！恐有高3公尺海嘯 當局急籲民眾避難

台新證券又當機！股民崩潰「想買買不到、想賣賣不掉」 網酸：根本在守護持股

治安惡化、歧視移民、生活成本高 中國年輕人不做「美國夢」了

聽新聞
0:00 / 0:00

解鎖人生第一座百岳 高雄市華山國小16名學童攻頂合歡山主峰

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
華山國小16名學生登頂，完成人生第一座百岳。圖／高雄市教育局提供
華山國小16名學生登頂，完成人生第一座百岳。圖／高雄市教育局提供

攀登百岳是許多人挑戰自我的人生清單，高雄市華山國小16名學生用2天1夜一步步登上合歡山，今天直攻海拔3417公尺主峰，完成人生中的第一座百岳。登頂這一刻，有人激動歡呼、有人露出笑容，校長王惠玲說，這不只是一次登山，也是成長、學習與自我突破的旅程，成為這群孩子重要的共同記憶。

教務主任陳苑真指出，為了規畫爬百岳，從報名、甄選到訓練層層把關，最終入選學生不僅要具備體能條件，更需展現學習動機與積極態度。

踏上合歡山之前，經過一套完整的準備歷程，必須完成3次實體培訓，課程內容涵蓋登山安全、裝備使用，以及高山動植物生態知識，搭配每周3次體能訓練，包括跳繩與長跑。

昨天登山隊伍從學校出發，分成4小隊高年級帶領學弟妹，第一天下榻南投仁愛台大梅峰農場，在森林中觀察植物如何在高山氣候生存，辨識不同物種特徵，也看見白耳畫眉等高山鳥類蹤跡，對高山生態系有更完整的認識。

真正的考驗在第二天，在翠谷登山隊帶領下，清晨時分挑戰攻頂海拔3417公尺合歡山主峰，隨著高度攀升，體力消耗加劇湧現疲累感，但視野也漸漸開闊，映入眼簾的是中央山脈壯麗景致，群峰層層堆疊令人屏息，沿途盛開高山特有玉山杜鵑讓人心曠神怡，腳步突然瞬間輕盈。

一行人約莫中午攻上山頂，有人高舉雙手歡呼，有人凝望遠方，這一刻不只是完成一趟旅程，而是親身體會什麼是努力後的成就感，每人獲得象徵榮耀的專屬鑰匙圈，成為這段經歷的紀念，也為這趟學習留下印記。

四年級黃文玟說雖然很累，看到雲海和壯闊山景，一切都值得；學生洪士恩也說，這趟旅程顛覆想像，原本以為只是爬山，沒想到學到這麼多，完全跳脫課本框架；六年級陳定謙則表示，能在畢業前與同學一起完成百岳挑戰，是小學最珍貴的回憶。

王惠玲表示，這16名學生登百岳經歷正是山野教育最核心的價值所在，不只是體能挑戰，更是品格與態度的培養，孩子在過程中學會尊重自然、面對困難，並在團隊合作中建立責任感。

她說，從出發到攻頂，不僅用雙腳走出一段完整的學習路徑，征服了人生第一座百岳，也完成勇氣、合作與自我認識的旅程。

學童在台大梅峰農場。圖／<a href='/search/tagging/2/高雄市' rel='高雄市' data-rel='/2/141206' class='tag'><strong>高雄市</strong></a>教育局提供
學童在台大梅峰農場。圖／高雄市教育局提供

圖／高雄市教育局提供
圖／高雄市教育局提供

從華山出發登上合歡山，華山國小學生今天攀登人生第一座百岳。圖／高雄市教育局提供
從華山出發登上合歡山，華山國小學生今天攀登人生第一座百岳。圖／高雄市教育局提供

高雄市華山國小16名學生用2天1夜一步步登上合歡山主峰。圖／高雄市教育局提供
高雄市華山國小16名學生用2天1夜一步步登上合歡山主峰。圖／高雄市教育局提供

合歡山 高雄 高雄市

延伸閱讀

社會情緒學習首部曲 汐止區東山國小學童遊戲中學習

部落孩子跨校交流 汐止區白雲國小分享數位科技體驗

相關新聞

立人國小攜手祀典武廟出版繪本 打造古蹟教育三軌學習

台南市北區立人國小攜手國定古蹟台灣祀典武廟，推動跨域合作製作出版3本特色繪本，不僅展現文化傳承與品格教育融合的創新成果，也打造「紙本讀、數位讀、趣走讀」三軌並進學習模式，讓閱讀與體驗全面升級，同時持續深化古蹟教育。

高雄改標香菇流入校園營養午餐 校方證實：兩道湯品用過

高雄市大發食材行遭爆涉改標進貨產地，將越南乾香菇標示為台灣出產，檢調查出，其中2公斤香菇流入林園國小營養午餐；校方證實，3月份菜單湯品用過這批香菇，目前未接獲學生通報身體不適，為安全起見，已停用乾燥香菇，避免來源不明的食材再度流入校園。

花蓮洪災淹沒操場...只剩1支標槍 光復國中田佳恩拚出全中運金牌

花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運奪下金牌，這面榮譽對他來說十分得來不易。去年9月光復洪災後，學校操場全被洪水淹沒，只能移到其他學校訓練，且標槍只剩下1支，大家只能輪流練習，田還不慎受傷，在困頓中，門諾醫院補上缺口協助運動防護，助他奪得佳績。

中華電信「偏鄉原力啟動」計畫 以Maker AI深耕偏鄉教育點亮孩子未來

中華電信桃園營運處攜手元智大學與桃園市自造者協會，推動「Maker AI數位培力計畫」，深入桃園復興區原鄉校園，近日於羅浮國小舉辦「偏鄉原力啟動」校內成果展，呈現學生透過課程完成的多元創作。現場展出結合3D建模與立體設計的作品，完整呈現從構想到設計、實作的學習歷程，展現推動偏鄉數位教育與落實ESG的成果。

台中女中外牆施工拆冷氣學生苦喊「教室像蒸籠」 校方：已發放立扇

台中女中正誼樓今年初開始施作外牆修繕工程，拆掉外牆的冷氣室外機，近日天氣炎熱，學生在教室內沒有冷氣吹，也受到施工噪音等因素影響，部分學生不滿學校沒作好配套措施；校方表示，工程是為了改善老舊校舍滲水，已經發放足夠的立扇給受影響的班級。

影／北市樂儀旗舞表演 淚水與汗水刻畫青春樂章

台北市政府教育局今天舉辦「台北市學校樂儀旗舞觀摩展演活動」，邀集台北市各級學校樂隊、儀隊與旗隊聯合演出，透過多元交流與展演形式，呈現學生豐富的學習成果與團隊合作精神，吸引眾多市民到場觀賞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。