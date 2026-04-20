彰化大村國中自由車選手升學田中高中 締造田高空前競賽佳績
彰化縣大村國中自由車隊升學縣立田中高中，高一詹博凱參加全國中等學校自由車公路錦標賽，今在個人計時賽勇奪冠軍，高一游佩璇在公里個人計時賽拿下銅牌，締造田高自由車競賽成績新高紀錄。
全國中等學校自由車公路錦標賽，結合個人長途公路國手選拔賽與青少年錦標賽，極具挑戰性，青少年組計時賽競爭白熱化，詹博凱的男生組戰況膠著，前三名選手完賽時間差距均在幾分鐘內，詹博凱僅領先第二名的選手約6秒，詮釋計時公路賽事「秒差定江山」的高度刺激性。
田中高中的雙料佳績並非偶然。位於八卦山台地西側，學校周邊的田間道路與起伏地形，提供了絕佳的天然訓練場域。自由車運動在當地深耕多年，已形成從國小、國中到高中的一貫培訓鏈。游佩璇與詹博凱的出色表現，正是這套系統長期孕育的成果。
「選手們的穩定性和耐力是我們的訓練重點。」田中高中教練蔡韶宇今表示，平日田高利用彰化的省道與縣道進行長距離巡航訓練，也利用八卦山路段加強爬坡能力，這些紮實基礎讓選手在面對各種賽道時能迅速適應，並在關鍵時刻發揮爆發力。
在全國中等學校自由車公路錦標賽奪冠，對詹博凱是一個里程碑，他和游佩璇為學弟妹樹立標竿，田中高中自由車隊優異表現不僅是個人天賦與努力的結晶，更是學校與資源的整合、教練團專業指導的體現，隨著國手選拔機制結合青少年賽事，詹博凱、游佩璇等田高自由車選手代表台灣自由車運動的深厚潛力與未來，有機會台灣在在亞運甚至奧運賽場上爭光。
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