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彰化大村國中自由車選手升學田中高中 締造田高空前競賽佳績

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣立田中高中自由車選手詹博凱（左二）、游佩璇（左三），在全國中等學校自由車公路錦標賽校隊個人計時賽為田高自由車競賽締造空前佳績。圖／田高提供
彰化縣立田中高中自由車選手詹博凱（左二）、游佩璇（左三），在全國中等學校自由車公路錦標賽校隊個人計時賽為田高自由車競賽締造空前佳績。圖／田高提供

彰化縣大村國中自由車隊升學縣立田中高中，高一詹博凱參加全國中等學校自由車公路錦標賽，今在個人計時賽勇奪冠軍，高一游佩璇在公里個人計時賽拿下銅牌，締造田高自由車競賽成績新高紀錄。

全國中等學校自由車公路錦標賽，結合個人長途公路國手選拔賽與青少年錦標賽，極具挑戰性，青少年組計時賽競爭白熱化，詹博凱的男生組戰況膠著，前三名選手完賽時間差距均在幾分鐘內，詹博凱僅領先第二名的選手約6秒，詮釋計時公路賽事「秒差定江山」的高度刺激性。

田中高中的雙料佳績並非偶然。位於八卦山台地西側，學校周邊的田間道路與起伏地形，提供了絕佳的天然訓練場域。自由車運動在當地深耕多年，已形成從國小、國中到高中的一貫培訓鏈。游佩璇與詹博凱的出色表現，正是這套系統長期孕育的成果。

「選手們的穩定性和耐力是我們的訓練重點。」田中高中教練蔡韶宇今表示，平日田高利用彰化的省道與縣道進行長距離巡航訓練，也利用八卦山路段加強爬坡能力，這些紮實基礎讓選手在面對各種賽道時能迅速適應，並在關鍵時刻發揮爆發力。

在全國中等學校自由車公路錦標賽奪冠，對詹博凱是一個里程碑，他和游佩璇為學弟妹樹立標竿，田中高中自由車隊優異表現不僅是個人天賦與努力的結晶，更是學校與資源的整合、教練團專業指導的體現，隨著國手選拔機制結合青少年賽事，詹博凱、游佩璇等田高自由車選手代表台灣自由車運動的深厚潛力與未來，有機會台灣在在亞運甚至奧運賽場上爭光。

自由車 台東 彰化 彰化縣

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