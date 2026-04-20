立人國小攜手祀典武廟出版繪本 打造古蹟教育三軌學習

台南市北區立人國小攜手國定古蹟台灣祀典武廟，推動跨域合作製作出版3本特色繪本，不僅展現文化傳承與品格教育融合的創新成果，也打造「紙本讀、數位讀、趣走讀」三軌並進學習模式，讓閱讀與體驗全面升級，同時持續深化古蹟教育。

立人國小校長王全興表示，古蹟教育結合社會情緒學習是讓孩子讀歷史、學做人的重要途徑，而「紙本讀、數位讀、趣走讀」整合推動，可使學習從閱讀出發，走向體驗與實踐，且透過與武廟合作及繪本出版，學生不僅成為文化學習者，更成為價值的實踐者與傳播者。

他提到，台灣祀典武廟主祀關聖帝君，也尊稱文衡聖帝，其所象徵的「仁、義、禮、智、信」精神，成為課程設計的重要核心，且立人國小校園本身也是市定古蹟，與武廟共同形塑真實文化學習場域，讓學生在歷史情境中深化價值理解，實踐「在古蹟中學習，在生活中實踐」。

王全興說，此次出版3本特色繪本「翻閱台灣祀典武廟」、「外公送的布娃娃」與「黑夜裡的三道光」各具特色，「翻閱台灣祀典武廟」以翻翻書形式，引導讀者探索古蹟歷史與文化內涵；「外公送的布娃娃」由學生自寫自繪，細膩呈現親情與感恩；「黑夜裡的三道光」則透過象徵故事，傳達勇氣、希望與支持。

立人國小強調，未來將持續優化「紙本×數位×走讀」學習策略，結合AI、AR與VR技術，培養兼具文化素養與情緒能力的未來公民，讓教育在傳承中創新發展。