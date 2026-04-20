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高雄改標香菇流入校園營養午餐 校方證實：兩道湯品用過

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣、日韓、越南香菇（左至右）各具特色，價格也不同。圖與本案無關。聯合報系資料照片
台灣、日韓、越南香菇（左至右）各具特色，價格也不同。圖與本案無關。聯合報系資料照片

高雄市大發食材行遭爆涉改標進貨產地，將越南香菇標示為台灣出產，檢調查出，其中2公斤香菇流入林園國小營養午餐；校方證實，3月份菜單湯品用過這批香菇，目前未接獲學生通報身體不適，為安全起見，已停用乾燥香菇，避免來源不明的食材再度流入校園。

高市教育局回應，學校採購午餐食材，都依相關規定辦理驗收，如果廠商違約，會依契約處理，最嚴重可開罰並終止合作，案件仍在調查中，基於偵查不公開，教育局會全力配合檢調釐清。

關於食材行不實標示涉及營養午餐風波，校方表示，經學校逐一盤點，3月菜單中有兩道湯品使用香菇作為佐料，並非主食，而是用於提味，經查當時進貨量為2公斤，已全數使用完畢，4月未再採購，目前沒有接獲學生反映出現身體不適或異常的通報，將先暫停使用乾香菇入菜。

校方強調，學校午餐食材委託高雄市員生合作社統一辦理採購，依政府採購程序招標，由得標廠商供貨，已要求合作社加強對廠商查核，確保食材來源與標示符合規定。

校方也坦言，若廠商刻意以低價進口產品混充本地來源，防不勝防，依規定，若查獲違規，廠商將面臨停權處分，數年內不得再承攬政府標案，也呼籲供應廠商強化誠信與把關機制。

教育局表示，食品包裝標示的規範是由衛生單位負責管理，學校則是依食品安全衛生管理法進行驗收，驗收時，依高雄市午餐工作手冊規定，確認廠商提供的出貨單、檢驗合格證明，或是否具備「三章一Q」標章；若有違規情形，將依契約進行扣款、罰款，並終止合約。

對大發食材行改標洗產地爭議，甚至涉及校園的營養午餐，衛生局則說，已配合高雄地檢署指揮偵辦中。

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