花蓮洪災淹沒操場...只剩1支標槍 光復國中田佳恩拚出全中運金牌

花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運奪下金牌，這面榮譽對他來說十分得來不易。去年9月光復洪災後，學校操場全被洪水淹沒，只能移到其他學校訓練，且標槍只剩下1支，大家只能輪流練習，田還不慎受傷，在困頓中，門諾醫院補上缺口協助運動防護，助他奪得佳績。

選手田佳恩以第一擲56公尺53奪下金牌，光復國中校長黃建榮擔任頒獎人，他說，洪災過後操場與練習場被淹沒，田徑隊被迫四處借地訓練，到光復國小、甚至到東華大學移地練習，「在克難的環境中，還能拿到這樣的成績，代表的是孩子們對信念的堅持」。

光復國中田徑教練陳緯皓回憶，洪災後器材幾乎全毀，標槍只剩下1支，5、6名選手輪流使用，孩子們沒有完整訓練時間，只能利用每節下課短短10分鐘，在泥地裡練習，「沒有暖身，也沒有防護，就在那邊丟」，就是在這樣的環境中，田佳恩不慎受傷。

田佳恩當時沒有察覺，直到今年比賽前，才發現手臂痠痛、發不了力，被迫暫停訓練養傷，門諾醫院看見問題，導入「運動防護」專業。

門諾醫院表示，今年起整合在地與外縣市資源，攜手花蓮在地物理治療師及外地專業團隊，推動運動防護。平時由在地治療師走進校園，提供選手身體評估、肌力與柔軟度檢測，並依個別狀況指導運動傷害預防、動作調整與基礎復健訓練等。

而在重要賽事期間，則由外縣市的運動防護團隊隨隊支援，負責現場即時防護與處置，從賽前熱身、賽後收操，到貼紮與肌肉使用觀念指導，讓選手在每一次上場時，都能多一分安心與保護。

來自萬榮鄉馬遠部落、擁有布農族與阿美族血統的田佳恩，站上頒獎台十分靦腆，他說，表現「還可以」，但心裡其實有更高的標準，沒有破個人最佳58公尺，本來想丟到60公尺，為了這場比賽，他甚至在賽前一周刻意控制飲食，不吃油炸食物，只為讓身體維持最佳狀態。

教練陳緯皓說，佳恩國小原本是壘球選手，當時看他壘球隨便一丟超過50公尺，肩膀旋轉發力的方式極具天賦，趕快拉來練標槍，只要訓練紮實，成績就一路往上。

門諾醫院表示，這面金牌背後，不只是一名選手的努力，也是一整個體系及各界善念的接力，學校撐住訓練節奏、教練守住方向、醫療團隊補上防護的缺口，還有各界善心人的持續關注。

花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，以第一擲56公尺53奪下金牌。圖／門諾醫院提供

光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，由外縣市的運動防護團隊隨隊支援，負責現場即時防護與處置。圖／門諾醫院提供

花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，由外縣市的運動防護團隊隨隊支援，負責現場即時防護與處置。圖／門諾醫院提供