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中華電信「偏鄉原力啟動」計畫 以Maker AI深耕偏鄉教育點亮孩子未來

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「Maker AI數位培力計畫」循序引導學生從認識人工智慧、學習與AI互動，到進行創意設計與實作應用，逐步建立從構想到完成作品的完整學習歷程。圖／中華電信提供
「Maker AI數位培力計畫」循序引導學生從認識人工智慧、學習與AI互動，到進行創意設計與實作應用，逐步建立從構想到完成作品的完整學習歷程。圖／中華電信提供

中華電信桃園營運處攜手元智大學與桃園市自造者協會，推動「Maker AI數位培力計畫」，深入桃園復興區原鄉校園，近日於羅浮國小舉辦「偏鄉原力啟動」校內成果展，呈現學生透過課程完成的多元創作。現場展出結合3D建模與立體設計的作品，完整呈現從構想到設計、實作的學習歷程，展現推動偏鄉數位教育與落實ESG的成果。

該計畫延續114年「偏鄉原力啟動」成果，於115年進一步深化課程與實作內容，由中華電信桃園營運處持續攜手學界與在地夥伴，透過系統化教學與企業志工陪伴，培養偏鄉學童數位素養與創新能力。今年3月起，課程陸續於羅浮、光華、巴崚國小及苗栗泰興國小展開，從認識人工智慧、AI互動，到創意設計與實作應用，逐步建構完整學習歷程。

課程內容涵蓋AI繪圖、Prompt應用與AI音樂生成，並結合雷射雕刻與3D建模實作，引導學生在「做中學、學中創」中培養邏輯思維與問題解決能力。同時導入立體設計概念，讓學生將平面創意轉化為實體作品，「從想得到、畫得出，到做得到」的完整學習歷程。

此外，課程融入泰雅文化元素，鼓勵學生將圖騰與生活故事轉化為數位創作，使科技成為文化表達的媒介。計畫亦結合元智大學資源，在部分學校推動「AI數學小學堂」，並攜手企業捐贈學習物資，補足偏鄉教育資源。

羅浮國小校長劉勝國表示，學校轉型為實驗教育後，持續推動原民文化與族語復振，透過該計畫結合AI科技，有效提升學生學習動機與創造力，培養迎向AI時代的關鍵能力。

中華電信桃園營運處總經理曾伯達指出，Maker AI培力不僅是課程推動，更是長期深耕偏鄉教育的重要實踐。未來將持續整合企業與學界資源，深化數位教育與文化融合，陪伴孩子在科技中建立自信，在創作中發掘潛能，培養學生面向未來的關鍵能力。中華電信也將持續以實際行動投入偏鄉教育，善盡企業社會責任。

中華電信桃園營運處攜手元智大學及桃園市自造者協會，深入復興區原鄉校園推動「Maker AI數位培力計畫」。圖／中華電信提供
中華電信桃園營運處攜手元智大學及桃園市自造者協會，深入復興區原鄉校園推動「Maker AI數位培力計畫」。圖／中華電信提供

中華電信 偏鄉 元智大學

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