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台中女中外牆施工拆冷氣學生苦喊「教室像蒸籠」 校方：已發放立扇

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中女中正誼樓外牆修繕作業拆掉冷氣室外機，近日天氣炎熱，引起部分學生不滿，要求校方提出更多配套措施。校方表示，已發放足夠的立扇。記者陳敬丰／攝影
台中女中正誼樓外牆修繕作業拆掉冷氣室外機，近日天氣炎熱，引起部分學生不滿，要求校方提出更多配套措施。校方表示，已發放足夠的立扇。記者陳敬丰／攝影

台中女中正誼樓今年初開始施作外牆修繕工程，拆掉外牆的冷氣室外機，近日天氣炎熱，學生在教室內沒有冷氣吹，也受到施工噪音等因素影響，部分學生不滿學校沒作好配套措施；校方表示，工程是為了改善老舊校舍滲水，已經發放足夠的立扇給受影響的班級。

中女中指出，這次施作工程的正誼樓是校內最核心的行政大樓與教學大樓，興建於1981年，40多年樓齡老舊，加上台灣地震頻繁，大樓內有多處裂縫，不僅會滲漏水，也造成壁癌、天花板粉刷曾崩落等問題；學校2024年提案修繕，去年6月獲核定，今年初開始施工，預計5月底完工。

這幾天在臉書社團「靠北中女中」、社群平台threads上出現多篇文章，發文者表示近日天氣炎熱，但外牆施工無法開冷氣，教室內彷彿蒸籠；4月15日校長開座談會，只表示「心靜自然涼」，希望學生們共體時艱。發文者不滿，校長要求學生忍耐，自己卻能待在冷氣房中。

發文者認為，學校選在寒假開始施工可以理解，1月到5月本來就是相對不需要冷氣的時間，但隨著最近天氣炎熱，校方仍沒有提出任何有效的配套措施，只會讓學生忍受、多去專科教室上課，或是發幾支電風扇；校方應提出更有效的解方，比如租借直立式冷氣，或改成線上授課。

校方回應，施工前就請廠商評估「對教學影響最小」的方案，學測過後開工，噪音最大的工程放在寒假期間，段考或重大活動也會停工；截至4月10日，工程已完成泥作項目，後續是排水管、花崗石塗料、冷氣室外機復位等等，預計5月23日前完工。

校方強調，3月27日放學前已經發放足夠數量的立扇到所有受影響的班級，也加強教室通風、彈性調整課程時間等等，網友稱「校長自己吹冷氣」並非事實，校長室也在施工範圍內。學校會積極推進施工作業，全力縮短工期，並持續蒐集師生意見，提供穩定的教學環境。

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