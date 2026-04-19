影／北市樂儀旗舞表演 淚水與汗水刻畫青春樂章

台北市政府教育局今天舉辦「台北市學校樂儀旗舞觀摩展演活動」，邀集台北市各級學校樂隊、儀隊與旗隊聯合演出，透過多元交流與展演形式，呈現學生豐富的學習成果與團隊合作精神，吸引眾多市民到場觀賞。

今年樂儀旗舞觀摩表演的盛會，由雙北學校樂儀隊、空軍儀隊共同參與。台北市長蔣萬安也親自到場觀摩，鼓勵學生選擇的不只是一個樂儀旗隊社團，而是一個不一樣的青春，投入大量的時間，用淚水、汗水堆疊出訓練的成果。蔣萬安提到2025年的國片電影《進行曲》，也是以樂儀旗隊為主題，呈現投入青春、譜出熱血的篇章。

樂儀旗舞呈現整齊、團結的精神，各學校無不賣力演出，展現平日訓練成果。其中具有歷史的景美女中樂儀旗隊，青春燦爛的美麗隊伍，儀隊整齊畫一的槍法動作及豐富的隊形變化；樂旗隊悠揚的音樂聲及具有戲劇般張力的旗舞，展現出青年學子青春洋溢、熱情奔放的活力，充分展現出太陽神女兒的英姿及光芒。其中儀隊的「小龍」隊形表演，更是讓現場觀眾驚呼連連。

景美女中樂儀旗隊，青春燦爛的美麗隊伍，儀隊整齊畫一的槍法動作及豐富的隊形變化，充分展現出太陽神女兒的英姿及光芒。其中儀隊的「小龍」隊形表演，更是讓現場觀眾驚呼連連。記者高彬原／攝影

景美女中樂儀旗隊，青春燦爛的美麗隊伍，儀隊表演整齊畫一的槍法動作及豐富的隊形變化。記者高彬原／攝影

景美女中樂儀旗隊，青春燦爛的美麗隊伍，儀隊整齊畫一的槍法動作及豐富的隊形變化，充分展現出太陽神女兒的英姿及光芒。其中儀隊的「小龍」隊形表演，更是讓現場觀眾驚呼連連。記者高彬原／攝影

景美女中樂儀旗隊，青春燦爛的美麗隊伍，樂旗隊悠揚的音樂聲及具有戲劇般張力的旗舞，展現出青年學子青春洋溢、熱情奔放的活力，充分展現出太陽神女兒的英姿及光芒。記者高彬原／攝影

景美女中樂儀旗隊，青春燦爛的美麗隊伍，儀隊整齊畫一的槍法動作及豐富的隊形變化，充分展現出太陽神女兒的英姿及光芒。其中儀隊的「小龍」隊形表演，更是讓現場觀眾驚呼連連。記者高彬原／攝影

台北市樂儀旗舞觀摩表演今天在和平籃球館舉行，參加學校無不全力以赴，展現平時練習成果。記者高彬原／攝影

景美女中樂儀旗隊，青春燦爛的美麗隊伍，儀隊整齊畫一的槍法動作及豐富的隊形變化，充分展現出太陽神女兒的英姿及光芒。其中儀隊的「小龍」隊形表演，更是讓現場觀眾驚呼連連。記者高彬原／攝影

景美女中樂儀旗隊，青春燦爛的美麗隊伍，樂旗隊悠揚的音樂聲及具有戲劇般張力的旗舞，展現出青年學子青春洋溢、熱情奔放的活力，充分展現出太陽神女兒的英姿及光芒。記者高彬原／攝影