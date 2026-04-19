影／北市樂儀旗舞表演 淚水與汗水刻畫青春樂章

台北市政府教育局今天舉辦「台北市學校樂儀旗舞觀摩展演活動」，邀集台北市各級學校樂隊、儀隊與旗隊聯合演出，透過多元交流與展演形式，呈現學生豐富的學習成果與團隊合作精神，吸引眾多市民到場觀賞。
今年樂儀旗舞觀摩表演的盛會，由雙北學校樂儀隊、空軍儀隊共同參與。台北市長蔣萬安也親自到場觀摩，鼓勵學生選擇的不只是一個樂儀旗隊社團，而是一個不一樣的青春，投入大量的時間，用淚水、汗水堆疊出訓練的成果。蔣萬安提到2025年的國片電影《進行曲》，也是以樂儀旗隊為主題，呈現投入青春、譜出熱血的篇章。
樂儀旗舞呈現整齊、團結的精神，各學校無不賣力演出，展現平日訓練成果。其中具有歷史的景美女中樂儀旗隊，青春燦爛的美麗隊伍，儀隊整齊畫一的槍法動作及豐富的隊形變化；樂旗隊悠揚的音樂聲及具有戲劇般張力的旗舞，展現出青年學子青春洋溢、熱情奔放的活力，充分展現出太陽神女兒的英姿及光芒。其中儀隊的「小龍」隊形表演，更是讓現場觀眾驚呼連連。
台中女中正誼樓今年初開始施作外牆修繕工程，拆掉外牆的冷氣室外機，近日天氣炎熱，學生在教室內沒有冷氣吹，也受到施工噪音等因素影響，部分學生不滿學校沒作好配套措施；校方表示，工程是為了改善老舊校舍滲水，已經發放足夠的立扇給受影響的班級。
中華電信桃園營運處攜手元智大學與桃園市自造者協會，推動「Maker AI數位培力計畫」，深入桃園復興區原鄉校園，近日於羅浮國小舉辦「偏鄉原力啟動」校內成果展，呈現學生透過課程完成的多元創作。現場展出結合3D建模與立體設計的作品，完整呈現從構想到設計、實作的學習歷程，展現推動偏鄉數位教育與落實ESG的成果。
台北市政府教育局今天舉辦「台北市學校樂儀旗舞觀摩展演活動」，邀集台北市各級學校樂隊、儀隊與旗隊聯合演出，透過多元交流與展演形式，呈現學生豐富的學習成果與團隊合作精神，吸引眾多市民到場觀賞。
新北市石碇區永定國小是百年老校，校友滿天下，近日辦校慶，亮點是「百年樹人」泥畫牆揭幕，原作品由在地藝術家楊敏郎創作，在楊指導下，畫家蔡峻華重新整修並融入百年意象，別具意義。
國小新生人數逐年下滑，高雄小一班級數從二○二一年九二八班高峰降至去年八○九班，少百餘班，偏鄉尤為明顯；六龜區新威國小併入美濃廣興國小，改設分校，全市有七十九校小一僅開一班，興田國小甚至僅一名新生。台南也受影響，五年內減少八十八班。
力抗少子化，南部多所中小學拚特色、搶學生，高雄南安國小寫計畫爭取經費，打造特色社團，學區僅廿二人，今年招到四十一人，報到率達百分之一八二。台南虎山實驗小學曾面臨廢校，轉型生態學校後，從百人不到成長至兩百人規模。
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