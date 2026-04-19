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石碇區永定國小百年校慶 「百年樹人」泥畫牆藏在地的愛
新北市石碇區永定國小是百年老校，校友滿天下，近日辦校慶，亮點是「百年樹人」泥畫牆揭幕，原作品由在地藝術家楊敏郎創作，在楊指導下，畫家蔡峻華重新整修並融入百年意象，別具意義。
副市長劉和然昨出席永定國小校慶，他說，永定國小雖為小型學校，但長年深耕生態、科技與人文教育，善用在地自然環境與社區資源，發展具特色的教學模式，展現偏鄉小校精緻辦學的成果，也是新北推動永續教育與混齡學習的重要典範。市府持續提供完善的教學資源與學習環境，陪伴每一位孩子安心成長、適性發展。
百年校慶結合社區聯合運動會，以「百年樹人、永續傳承」為主題，邀歷屆校友、地方人士及社區民眾齊聚，共同見證學校百年辦學成果。
百年校慶最大亮點為「百年樹人」泥畫牆揭幕儀式，原作品由在地藝術家楊敏郎創作，近日在他指導下，畫家蔡峻華重新整修並融入「百年」意象，象徵永定國小百年深耕教育、薪火相傳的精神。整體創作以楠木為主軸，傳達「教育如樹、孕育未來」的理念，並結合台灣藍鵲等在地生態元素，呈現孔子迎學意象；雙手作揖形成的山形，也象徵玉山，寓意教育的穩固與崇高，胸懷有教無類的人文價值。
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