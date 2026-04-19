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王崇憲翻轉台語教學 逛市場布袋戲融入生活場域

中央社／ 台北19日電

高雄市五福國中主任王崇憲全力投入台語教學與推廣，帶學生演布袋戲、分組朗讀、走訪菜市場，在真實場域中學習語言，提高學生學習意願，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，原以台語為母語的王崇憲，透過參與研習與進修，深化語言素養，也萌生使命感，進而投入教材編撰、教案設計與教學策略研發，為台語教育貢獻一己之力。

剛開始教台語時，學生學習意願不高，與國文課形成明顯落差，深感挫折的王崇憲經過反思檢討後，理解到教台語不能沿用國文科的教學方法，因為台語是生活的語言，台語教學要能結合生活方式。

王崇憲改採情境與互動並重的方式，帶學生演布袋戲、分組朗讀、走訪菜市場，在真實場域中學習語言，提高學生學習意願，曾有一名學生的父親是英國人，台語並非其母語，但仍自願隨他參加「愛學網」國中活化教學列車典範教師教學演示。

除了教學外，王崇憲也積極參與台語教材編寫，加入教師專業團隊，並接受教育局委託，編輯多冊台語自編教材，也曾主編民間版國中台語教科書；同時更投入創作，曾參加閩客語文學獎並獲獎，還曾出版「藏佇水底的愛」一書。

在學生輔導方面，歷任導師及行政職務的王崇憲秉持「陪伴、支持、不放棄」的信念，對於反覆犯錯的學生，他選擇耐心守候，從生活細節著手陪伴與引導，曾有接觸不良嗜好的學生，在他的關懷與督導下考上公立高職，多年後學生以書信表達感謝，讓他深刻體會教育的價值。

王崇憲表示，當老師要比一般人有更大的包容心，也許孩子會犯錯100次，但只要願意等待，總有一天孩子會覺醒，即使孩子步伐緩慢，只要願意守候，終會走上屬於自己的道路。

教育局 教育 教育部

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