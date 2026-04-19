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小校特色求生！高雄南安導入多元社團、台南虎山結合森林轉型

聯合報／ 記者郭韋綺周宗禎／連線報導
高雄南安國小機器人特色社團課程很受歡迎。圖／南安國小提供
高雄南安國小機器人特色社團課程很受歡迎。圖／南安國小提供

力抗少子化，南部多所中小學拚特色、搶學生，高雄南安國小寫計畫爭取經費，打造特色社團，學區僅廿二人，今年招到四十一人，報到率達百分之一八二。台南虎山實驗小學曾面臨廢校，轉型生態學校後，從百人不到成長至兩百人規模。

少子化衝擊，許多學校自力救濟，絕地求生。位於北高雄漁村的彌陀區南安國小，從優化課程、擴充社團建立好口碑，招生翻倍。校長郭啟鴻說，學校導入多元社團，除機器人課程，再擴充無人機、相撲機器人，今年更將成立弦樂團，讓家長在比較中感受到差異。

他說，許多學校生源斷崖式下降，非山非市的南安國小則逆勢成長，南安除向政府單位提報計畫，也與基金會合作或募款，維持社團課程運作，學力表現不俗也是吸引家長的原因。

「一人一班」的大樹區興田國小，今年小一將有兩人入學，校長駱怡如說，隨著二○五兵工廠搬遷，已有員工家長幫孩子遷籍，「兵工廠搬遷讓小校生源出現一絲曙光」。興田里長曾金益不希望母校消失，勤陪校長拜訪家長，也到兵工廠宣導，爭取生源盼帶來轉機。

台南虎山實驗小學一度面臨廢校，校長林勇成結合仁德糖廠森林資源成功轉型為亞洲第一所獲聯合國Eco School永久綠旗認證的生態學校。課程融入自然，一年級學拓印樹紋、五年級學「蓋亞料理」，並首創四學季制，利用季休時間加強輔導，改善學習落差。

「轉型並非仰賴明星師資、豪華硬體或升學成績，而是跳脫紅海競爭，重新定義一所好學校的價值。」林勇成說，學校近年吸引許多跨區甚至跨縣市生源，連年增班，學生數近兩百人，已無教室可容納。

少子化各地學校減班，台南仁德虎山實小卻因獨家特色、連年增班。圖／校方提供
少子化各地學校減班，台南仁德虎山實小卻因獨家特色、連年增班。圖／校方提供

少子化 台南 高雄

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