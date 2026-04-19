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國小減班潮！高雄1生1班、台南多校新生個位數…市府規畫措施

聯合報／ 記者郭韋綺吳淑玲／連線報導
台南市面臨少子化衝擊日益嚴重。圖／南市教育局提供
台南市面臨少子化衝擊日益嚴重。圖／南市教育局提供

國小新生人數逐年下滑，高雄小一班級數從二○二一年九二八班高峰降至去年八○九班，少百餘班，偏鄉尤為明顯；六龜區新威國小併入美濃廣興國小，改設分校，全市有七十九校小一僅開一班，興田國小甚至僅一名新生。台南也受影響，五年內減少八十八班。

少子化衝擊，高雄國小新生五年減少一一九班，大樹興田國小、甲仙小林國小及桃源建山國小，小一生都僅一人，呈「極小校」現象，議員黃飛鳳建議以「青銀共學」模式拯救小校，托小也托老。高市教育局回應，青銀共學是校園活化重要方向，透過日照中心結合學校課程，促進世代共學共融，也為小校找出路。

高市教育局統計，全市小一班級數二○二一年達九二八班後反轉下跌，去年有四十二校新生低於十人，多集中在偏鄉；小坪、上平、多納及寶山國小四校，新生三人以下。為保障小校不輕易被併，已請人數未達四十人的學校提交永續發展三年計畫，每學年度到校輔導訪視。另目前有五所中、小學參與青銀共學計畫，市內閒置校舍也朝銀髮照護、公共托育、實驗教育等面向發展。

台南市一一四學年度國小新生班級數為五七五班，較二○二一年六六三班減少八十八班，減幅百分之十三。新生僅一班的國小多達一一○校，且多校新生僅個位數，少於五人的有卅校、少於三人的十三校，大內國小頭社分校、河東國小六溪分校新生僅一人。

台南市教育局指過去「龍年出生多、虎年出生少」周期性波動已不復見，現在各年分出生人口全面下降，即便傳統生育率較高的年分，入學人數也明顯減少，維持六班規模已成為常態，招生壓力逐年增加。

教育局憂心中大型學校也可能遭遇「減班潮」。文元、永康、崇明、崑山等學生數逾千人的學校，在下一波少子化浪潮若出現大規模減班，對師資調度將有更大壓力。已提前規畫因應措施，包括管控教師員額、滾動檢討學校規模配置；維持一行政區至少一所國中及國小。

台南 教育局 高雄 少子化

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