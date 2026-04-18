穩居中部藝術教育龍頭 青年高中打擊樂團連14年全國特優
14連霸霸業，奠定中部藝術教育龍頭地位。台中市青年高中音樂科打擊樂團再次締造奇蹟，在國內學生音樂界最高殿堂「全國學生音樂比賽」中，憑藉著精湛的技藝與高度的默契，再次奪下「打擊樂合奏」高中職團體組特優。
這項傲視全國的「連續14年特優」輝煌紀錄，不僅是全校師生的無上驕傲，更展現了青年高中在中部藝術教育無可撼動的深厚底蘊。
全國賽事競爭激烈，要在眾多強校中脫穎而出已屬不易，能維持14年的不敗紀錄，更是對師生心理素質與技術水準的極大考驗。
本次參賽曲目充滿極高難度的節奏變化與聲部融合，學生們在舞台上專注投入，肢體與音色的表現皆極具張力。評審團給予高度評價。
這份榮耀的背後，是無數個假日及放學後沒日沒夜的辛勤苦練。校方特別感謝許榮恩老師的悉心耕耘，以及音樂科全體師生的全力以赴，將每一滴汗水都轉化成舞台上最動人的音符。未來，青年高中音樂科也將持續投入資源、優化練習環境，讓熱愛音樂的孩子能有更廣闊的舞台，續寫下一個14年的傳奇。
挾全國特優氣勢，2026青年高中音樂科年度音樂會《未知數》將於4月23日晚間19:30台中市中山堂震撼登場。帶著這份全國14連霸的無上榮耀，青年高中音樂科師生緊接著將迎來年度最重要的藝術展演。
本次音樂會以「未知數」為名，象徵學生們成長過程中的未知與無限可能。現場可聽見多元的青春解答，從震撼人心、勇奪全國特優的打擊樂，到細膩動人的阿卡貝拉；從氣勢磅礴的管樂，再到活力四射的流行樂團。每一段旋律都是拼湊自我的真實呈現。
校方誠摯邀請各界愛樂大眾、校友以及家長走進音樂廳，親自感受這群優秀學子在琴房孤獨練習後，所展現的最真摯吶喊與獨白，一同見證藝術新秀的誕生。
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