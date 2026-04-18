少子化衝擊台南國小5年減88班 下一波憂中大型校現減班潮

台南市少子化衝擊持續擴大，國小新生班級數明顯下滑。統計顯示，114學年度全市國小新生班級數為575班，較2021年的663班減少88班，減幅約13%，反映學齡人口持續萎縮。

小校經營壓力同步升高。114學年度新生僅有1班的國小達110校，其中不少學校新生人數已降至個位數，少於5人的有30校，少於3人的有13校，甚至出現大內國小頭社分校、河東國小六溪分校等2校僅有1名新生的情況。

教育局指出，近年少子化趨勢明顯惡化，已對國中小學校規模與班級配置造成結構性影響。以國小而言，多數學校維持「6班規模」已成基本運作門檻，但整體學生數仍持續下降，招生壓力逐年升高。

教育局表示，過去常見的「龍年多、虎年少」出生人口波動已不復存在，現階段呈現各年度出生人口全面下滑，導致各校新生來源同步縮減，即便傳統生育相對較高的年份，入學人數仍明顯減少。

教育局指出，除小型學校面臨經營困境外，也關注中大型學校可能出現的「減班潮」。如文元、永康、崇明、崑山等學生數逾千人的學校，未來若出現大規模減班，將對師資調度與校務運作造成更大壓力。

教育局強調，已啟動相關因應規劃，包括適度管控教師員額、滾動檢討學校規模配置。目前政策仍維持「每一行政區至少設有1所國中及1所國小」原則，因此即使學生數下降，多數學校仍維持基本6班規模運作，但每班學生數已由過去70至80人降至40至50人，少子化影響已逐步顯現。