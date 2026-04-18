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破風前行挑戰153公里抵鵝鑾鼻 高雄市大華國小畢騎10年寫紀錄

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市大華國小今天畢業騎乘十周年，車隊清晨由學校出發前往鵝鑾鼻。圖／高雄市教育局提供
高雄市大華國小今天畢業騎乘十周年，車隊清晨由學校出發前往鵝鑾鼻。圖／高雄市教育局提供

高雄市大華國小今天畢業騎乘十周年活動規模創新高，全團共250人參與，包括應屆畢業生40人、學弟妹18人和畢業校友35人及家長、隨行補給隊157人，挑戰總長153.8公里長距騎乘，車隊一路破風前行，不畏挑戰抵達終點鵝鑾鼻，寫下最長里程紀錄。

大華國小推動畢騎活動邁入第十年，過去曾在風雨中完成140公里騎乘，也翻越台三線丘陵達成百K挑戰，歷經十年發展，畢騎已從單純體能活動，轉型為兼具教育意涵的學習歷程。

今年車隊由家長會長陳正翰領軍，結合家長會與校方力量，事前歷經數月籌備與22次系統化訓練，從交通控管、補給支援到醫護配置與陪騎安排，皆有完整規劃，確保隊伍行進安全。

清晨6時，自校園出發，上午9時30分前順利抵達屏東加祿堂，不過隨後進入屏鵝公路路段，沿線缺乏遮蔽，加上氣溫升高，騎乘難度明顯增加，部分學生出現腿部疲勞、速度放緩情形，需由陪騎人員協助調整。

過程中，補給組持續提供水分與能量補充，採取降溫措施，醫護人員全程待命，處理擦傷與身體不適狀況，車隊過了枋寮之後，行進順利，中午抵達車城國小溫泉分校，完成上午行程。

下午路段挑戰升高，龍磐公園大坡長達近1公里，被視為這趟路途的大魔王，畢業生劉翊司表示，還好經過長時間訓練，已能掌握騎乘節奏，因為準備充分才能跨越難關，一步步完成目標。

畢騎會長蘇德珞表示，原本僅是陪伴孩子參與活動，過程中不僅找回體力，也重新建立親子間的互動與對話，畢騎改變的不只是孩子，也影響整個家庭。

校長莊明廣指出，行前經過密集訓練與實戰騎乘，不少學生體能與耐力明顯提升，原先無法應付坡道者，已能穩定完成騎行，畢業學長姐也加入陪騎行列，給了畢業生破風前行的勇氣和力量。

莊明廣說，這趟單車騎乘不僅考驗體力、風險判斷與應對能力，也讓畢業生學會堅持、永不放棄，並體驗團隊互助、理解支持與責任，為未來面對人生挑戰打下基礎，成為難忘的畢業典禮。

<a href='/search/tagging/2/高雄市' rel='高雄市' data-rel='/2/141206' class='tag'><strong>高雄市</strong></a>大華國小畢業騎乘十周年活動，下午順利抵達終點屏東鵝鑾鼻。圖／高雄市教育局提供
高雄市大華國小畢業騎乘十周年活動，下午順利抵達終點屏東鵝鑾鼻。圖／高雄市教育局提供

高雄市大華國小畢業騎乘活動規模創新高，全團共250人參與。圖／高雄市教育局提供
高雄市大華國小畢業騎乘活動規模創新高，全團共250人參與。圖／高雄市教育局提供

高雄市大華國小畢業騎乘十周年活動，車隊一路破風前行，不畏炎熱挑戰。圖／高雄市教育局提供
高雄市大華國小畢業騎乘十周年活動，車隊一路破風前行，不畏炎熱挑戰。圖／高雄市教育局提供

高雄市大華國小畢業騎乘十周年活動挑戰全長153.8公里，寫下車隊最長里程記錄。圖／高雄市教育局提供
高雄市大華國小畢業騎乘十周年活動挑戰全長153.8公里，寫下車隊最長里程記錄。圖／高雄市教育局提供

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