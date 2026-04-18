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雲林小一新生再探低點 9校總量管制嚴審「居住事實」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市鎮東國小今以雙語教學方式迎接新生，展現學校教學特色。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市鎮東國小今以雙語教學方式迎接新生，展現學校教學特色。記者陳雅玲／攝影

雲林縣115學年度國小一年級新生人數再減約200人，全縣預估約4240人，再創新低。今新生報到，各校絞盡腦汁迎新。此外，全縣仍有9校實施總量管制，各校嚴格審查「居住事實」，西螺鎮文昌國小一早即出現排隊報到人潮，有家長未能備齊文件白跑一趟。

雲林縣國小今天同步新生報到，各校紛紛推出特色迎新活動。斗六鎮東國小規畫雙語闖關體驗，由外籍教師帶領學生透過遊戲學英語，並提供拍立得即拍即印服務，作為新生禮物；鎮南國小讓新生搭乘碰碰車報到，並贈送扭蛋當見面禮。

教育處表示，雲林縣有9間國小總量管制，包括斗南國小、鎮西國小、雲林國小、斗六國小、公誠國小、文昌國小、虎尾國小、立仁國小、越港國小，將於今天登記後，另行公布錄取新生名單。

西螺鎮文昌國小受限教室空間，僅能招收5班、共125人，今日超過170名新生登記，超額約50人，登記人數占全鎮新生逾半。

輔導室主任王信智表示，報到先後不影響排序，為求公平，校方採11項順位檢核機制，並嚴格認定居住事實，家長須當場繳交房屋所有權狀影本、稅籍證明或經公證的租賃契約等資料。現場有家長因未能備齊文件，僅提供房屋使用執照，校方已要求於審查會前補件。

雲林縣斗六市鎮東國小今以雙語教學方式迎接新生，展現學校教學特色。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市鎮東國小今以雙語教學方式迎接新生，展現學校教學特色。記者陳雅玲／攝影

雲林縣西螺文昌國小總量管制，今新生報到確定超額，校方將嚴格審查居住事實。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺文昌國小總量管制，今新生報到確定超額，校方將嚴格審查居住事實。記者陳雅玲／攝影

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