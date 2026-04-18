「連代理老師都難找！」 雲林國中教甄開73名近年最多

雲林縣政府公告115學年度國中小學教師甄試名額，國中開出73名、國小55名，合計128名，均較去年明顯增加，其中國中缺額更創近年新高。甄試將於5月31日參加中區聯合命題筆試，6月7日辦理複試。教育界指出，受退休潮及教學環境影響，國中師資長期不足，甚至出現「連代理教師都找不到」的窘境，今年大舉招考，盼能搶救瀕臨斷層的校園師資。

依縣府公告，國中教師甄選共73名，國語文12名、英語文及數學各10名、理化8名、資訊科技6名、地理5名；歷史、體育、特教資優數學及專任輔導教師各3名，另有特教資優國文、英語各1名及身心障礙類8名。國小部分則招考55名，包括普通教師30名、英語專長5名，以及身障特教與專輔教師各10名。

教育處長邱孝文表示，今年國中教師缺額較去年增加約20名，且新增數學、資訊科技、地理、歷史、體育及特教資優等科別，主要因近年教師退休與外流情況明顯，導致各校人力吃緊。

有校長坦言，國中正式教師不足已非新問題，過去多年未辦理甄試，即使近兩年恢復招考，名額仍偏保守，導致現場人力持續吃緊，「很多學校連代理老師都找不到，真的等太久了」，今年終於擴大開缺，盼能補足缺口。

另有校長指出，數理及資訊科技類科師資最為短缺，主因業界待遇優於教職，加上退休制度及教學現場壓力，讓不少人卻步。相較之下，文科尚能聘得代理教師，但數理科甚至出現「無人可聘」情況。隨著50至59年次教師陸續退休，未來師資缺口恐進一步擴大，對教育現場形成更大挑戰。