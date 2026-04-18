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影／基中99周年校慶謝國樑、童子瑋拚人氣 女學生尬舞熱情洋溢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基中99周年校慶女學生尬舞熱情洋溢。記者游明煌／攝影
基中99周年校慶女學生尬舞熱情洋溢。記者游明煌／攝影

國立基隆高中今天歡度99周年校慶，原本是男校到目前女學生比例已達三分之一，呈現嶄新校風，今天女學生一起尬舞熱情洋溢，基隆市長謝國樑、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋都到場祝賀，兩人巧妙避開，互拚人氣。

謝國樑致詞說，人工智慧（AI）產業的快速發展，面對現場正準備邁入大學殿堂的高中生們，期許同學們應主動多加了解AI趨勢，並從自身的觀點與需求出發，思考如何運用AI科技來幫助自己獲得更多的學習成效。

謝國樑表示，市府團隊與教育處目前正密集與家長會聯合會進行討論，著手為基隆市的學生佈建下一階段的AI教育藍圖，同時也將規畫針對在職工作者的AI技能再訓練計畫。

謝國樑說，教育處與家長會聯合會在此議題上已有許多密切的交流，未來市府也會持續走入校園，與同學們進行更多AI教育的實質分享與互動，期盼能全面提升基隆學子與職場人士在AI時代的科技競爭力。

童子瑋表示，基中，是基隆人才培育的搖籃，在各個領域、企業。體育舞台都有很多傑出校友，發光發熱，從基隆出發，站上國際舞台，現在的運動部長李洋就是基中校友。

童子瑋說，他一直都關心基中的發展，目前拳擊隊土現非常的好，羽球隊培養出運動部長，希望基隆的孩子都有更好的教育和訓練環境，會關心學校相關周遭的交通安全、環境及動線，爭取經費積極改善。

童子瑋指出，他雖然是二信畢業的，但過去很想讀基中的原因，不是因為他爸爸讀這裡，而是因為「基中的制服比二信好看，我就是想穿但沒有機會。」現場響起笑聲，全場學生都報以熱烈掌聲。

基隆市長謝國樑、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋都到場祝賀，兩人巧妙避開，互拚人氣。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋都到場祝賀，兩人巧妙避開，互拚人氣。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋都到場祝賀，兩人巧妙避開，互拚人氣。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋都到場祝賀，兩人巧妙避開，互拚人氣。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋都到場祝賀，兩人巧妙避開，互拚人氣。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋都到場祝賀，兩人巧妙避開，互拚人氣。記者游明煌／攝影

基中99周年校慶女學生尬舞熱情洋溢。記者游明煌／攝影
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基隆市長謝國樑、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋都到場祝賀，兩人巧妙避開，互拚人氣。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋都到場祝賀，兩人巧妙避開，互拚人氣。記者游明煌／攝影

民進黨 科技 基隆

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