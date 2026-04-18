影／嘉中校慶全台高中唯一半導體教室、陶壁樓揭牌 校友資助培育人才
國立嘉義高中上午舉行102周年校慶，校園洋溢熱鬧氛圍，除慶祝大會與園遊會外，結合教師斜槓繪畫聯展、60級與75級校友同學會，以及陶壁樓、全台高中唯一半導體教室揭牌，展現世代傳承與校友回饋深厚情誼。
陶壁樓由舊實驗室及教官辦公大樓改建，由出身嘉縣的榮譽傑出校友、世紀鋼董事長賴文祥捐贈850萬元，回饋學校、培育後進，陶壁樓4層樓形塑兼具展演、研討與自主學習功能多元場域，一樓設置「世紀鋼綠。能風電展示區」，校長陳元泰、賴文祥等來賓共同揭牌，陳元泰致贈賴文祥感謝狀。
另一亮點為全台高中首座「半導體教室」啟用，因應全球科技發展趨勢與國家產業需求，嘉中推動半導體人才培育。2024年開設全台高中第一個「半導體實驗班」，校慶舉行「半導體教室」揭牌儀式。由傑出校友、世界先進積體電路公司董事長方略、嘉市診所協會第3屆理事長王家麟醫師，各捐贈百萬元設立，為嘉中邁向科技教育新里程重要象徵。校方除設立半導體實驗班，推動人才培育，整合課程、師資與設備資源，並規畫募資500萬元，強化學生學習環境，特別照顧弱勢族群。
校慶典禮表揚第16屆傑出校友，涵蓋博物館、司法、警政及醫學教育等領域代表人物，彰顯嘉中培育多元人才成果。透過典範傳承，激勵學生勇於築夢、延續關懷社會的精神。60級、75級校友重返母校辦同學會，60級校友集資逾165萬元回饋母校，其中林坤銘捐百萬元、蕭錦堂捐助30萬元投入半導體人才培育，另35萬餘元改善校內設施，展現對母校支持。
校長陳元泰表示，嘉中延續學術傳統，積極回應國家產業需求，布局半導體教育，培養具備未來競爭力人才。他強調，教育不僅是知識傳授，更重在培養學生面對變局能力視野，盼透過各界支持，推動校務發展，為台灣培育更多優秀人才。
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