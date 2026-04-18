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少子化各地學校減班 台南仁德虎山實小卻因這樣連年增班

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
少子化各地學校減班，台南仁德虎山實小卻因獨家特色、連年增班圖／校方提供
少子化各地學校減班，台南仁德虎山實小卻因獨家特色、連年增班圖／校方提供

全台各縣市學校大多減班，台南市估計到2027年國小恐減超過150班，問題嚴重。但台南仁德的虎山實驗小學卻連續4年增班，以「友善環境」為理念善用在地森林生態發展本位特色課程，依照不同需求學生設計模組系統化課程，優質化教育吸引外地家長帶孩子來就讀。

虎山實小是深具特色的「森林小學」，曾面臨廢校但林勇成校長運用鄰近仁德糖廠森林資源，成功轉型成亞洲第一所榮獲「聯合國 Eco School 永久綠旗」認證的生態學校。

虎山實小不僅是全台首創「四學季制」：學習更有彈性不同一般一年兩學期，實施「春夏秋冬」四學季。較短學季讓老師能更早發現學生學習落後，在短暫季休中協助輔導。

學校強調「大自然是最好的老師」，校園環境即是學習場域，發展特色教學例如一年級孩子在森林裡拓印樹紋、五年級則進行「蓋亞料理」採集當季食材烹煮，生態教育內化於各科教學。引導孩子以「螞蟻的角度」觀察微小世界，培養細膩的自然洞察力與對生命的關懷。

校長林永成指出，虎山實小卻在學生人數一度跌至個位數後完成幾乎不可能的逆轉。轉型並非仰賴明星師資、豪華硬體或升學成績，而是選擇跳脫紅海競爭，重新定義「一所好學校的價值」。

林永成將原被視為偏僻、落後的自然環境，轉化為「不可複製的核心資產」並連結以孩子為主角的Eco School國際生態學校系統，建立一套兼具理念、制度與品牌辨識度的公立實驗教育模式。不到幾年，就在在「藍海策略」、「品牌定位」與「公共教育創新」指標見到成果。

因辦學深受肯定，虎山實小在少子化浪潮下不減反增，連年增班，吸引許多跨區甚至跨縣市的家長將孩子送來就讀。今年再增一班已經有九個班近200名學生，林永成說，不是沒有辦法增加學生，而是沒有教室可以容納。

少子化各地學校減班，台南仁德虎山實小卻因獨家特色、連年增班圖／校方提供
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