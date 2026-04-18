台中營養午餐、鮮奶免費政策 議員批做半套、丟包私校生

台中市今年起推出「台中有鈣讚」計畫，並將實施公立國中小營養午餐免費政策。民進黨多名議員指出，兩項照顧學生的政策，私立國中小學生全被排除在外，整體規劃缺乏一致性與完整性，「把私校學生丟包」，質疑市府未落實教育平權，形同「做半套」。教育局表示，營養午餐免費，將增納私立國中小及公私立高中職經濟弱勢學生。

台中市今年起推動「台中有鈣讚」，每周補助全市公立國小及公私立幼兒園學生一瓶乳品，照顧學童營養健康；台中市115學年度起公立國中小營養午餐全面免費，預估超過21萬名學生受惠。

市議員謝志忠指出，台中有鈣讚今年上路，卻將私立國小學生、未送托幼兒排除在外，甚至連寒暑假期間也未納入，政策仍有明顯缺口。反觀台北、新北與桃園，不僅採取2至12歲全面補助，更將寒暑假一併納入，甚至台北市今年9月擴大至國中生。

謝志忠表示，盧市長曾強調「學校營養午餐應視為市府整體教育的一環，應由政府負責」，沒有道理把私校學生丟包，質疑市府未落實教育平權，淪為跟進宣布、欠缺整體規劃與執行誠意。

教育局長蔣偉民表示，目前全國僅8縣市擴及私校免費午餐，台中市已增納私立國中小及公私立高中職經濟弱勢學生；至於台中有鈣讚補助，台中會分階段評估照顧。

台中市營養午餐免費政策預計自115學年度上路，全年經費約36億元。市府強調，除減輕家長負擔，更將強化菜色設計、營養均衡與衛生管理，讓學生吃得安心、家長放心。