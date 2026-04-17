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為世界閱讀日送暖！全台第9座、花蓮首座好鄰居紙圖書館開進東里國小

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一超商好鄰居文教基金攜手永續夥伴正隆公司、7-ELEVEN，共同建置花蓮首座、更是全台規模最大的「好鄰居紙圖書館」。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金攜手永續夥伴正隆公司、7-ELEVEN，共同建置花蓮首座、更是全台規模最大的「好鄰居紙圖書館」。圖／統一超商提供

迎接4月23日「世界閱讀日」傳遞暖意，統一超商好鄰居文教基金會為花蓮最南端的富里鄉東里國小打造一座由回收紙材變身的全新兒童閱讀基地，攜手永續夥伴正隆公司、7-ELEVEN，共同建置花蓮首座、更是全台規模最大的「好鄰居紙圖書館」。好鄰居基金會也邀請東里國小參加年度「好鄰居愛閱讀徵文比賽」與2026年好鄰居基金會特別企畫的首場一日校外食育課程，讓孩子實地走訪鮮食廠、物流廠、青創基地，以生活化的教育行動支持聯合國永續發展目標 SDG 4：優質教育。

統一超商好鄰居文教基金會持續為閱讀帶來創新力，自2022年起攜手正隆公司、7-ELEVEN推出「好鄰居紙圖書館」，以門市回收紙材打造兒童閱讀場域，目前全台已有8座紙圖書館，累計再生利用10公噸紙材，貢獻減碳58公噸、守護200棵樹，以「綠色永續循環」的方式持續陪伴孩子探索閱讀。近年來陸續獲得外部獎項肯定，包括行銷傳播傑出貢獻獎金獎、台北金鵰微電影展銀獎、亞太永續行動獎銅獎、AREA亞洲企業社會責任獎等，最新更拿下2026年聯經出版社的「人文企業獎」教育提升組傑出獎。

全台第9座好鄰居紙圖書館規模達47坪，以花蓮縣富里鄉東里國小在地百年特色樟樹為主題設計，提供可容納逾50名學生的童趣閱讀空間，更客製化打造「東里雲端紙書站」，以環保瓦楞紙堆出雲朵曲線，結合1：1設計的足球與烏克麗麗立體紙雕呈現校園精神，為閱讀空間增添童趣感，同時印製好鄰居紙圖書館從回收紙箱重生的永續旅程，將回收再利用的永續知識轉運給每一位東里國小的師生。

不只打造閱讀空間，統一超商好鄰居文教基金會也持續深化閱讀與生活教育，自2021年起舉辦「好鄰居愛閱讀徵文比賽」，2026年攜手康軒文教舉辦，共吸引超過30所學校、1,700件投稿，創下歷年參與新高。所有作品將透過康軒邀請4位專業師資擔任評審，選出30位小小傑出作家，得獎者除了能獲得書籍繪本，還有機會讓作品刊登在《國語日報》上。得獎名單將於4月底於好鄰居基金會官網公布。

為了讓孩子走出教室課程，實地走訪產業擴充生活知識，統一超商好鄰居文教基金會2026年創新推出一日校外食育課程，攜手統一超商旗下關係企業統一超食代、統昶行銷，以及統一超商好鄰居文教基金會青年深根計畫合作的在地青年團體「洄遊吧」，於3月舉辦首場支持花蓮在地的食育課程，邀請東里國小超過20位師生，從校園走進鮮食廠、物流中心與青創基地，認識每一顆御飯糰、每一道魚料理從食材生產、恆溫配送到日常餐桌的完整歷程。

好鄰居基金會期望透過一整套校外食育課程，將生活、產業、土地連動的能力與價值觀傳遞給下一代，持續支持聯合國永續發展目標SDG 4「優質教育」，5月將擴大邀請光復國小、大進國小參與，為花蓮在地孩子打造更多元、扎根未來的學習機會。

統一超商好鄰居文教基金會於3月舉辦首場支持花蓮在地的食育課程，邀請東里國小超過20位師生，從校園走進鮮食廠、物流中心與青創基地，認識每一顆御飯糰、每一道魚料理從食材生產、恆溫配送到日常餐桌的完整歷程。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會於3月舉辦首場支持花蓮在地的食育課程，邀請東里國小超過20位師生，從校園走進鮮食廠、物流中心與青創基地，認識每一顆御飯糰、每一道魚料理從食材生產、恆溫配送到日常餐桌的完整歷程。圖／統一超商提供

統一超商好鄰居文教基金攜手永續夥伴正隆公司、7-ELEVEN，共同建置花蓮首座、更是全台規模最大的「好鄰居紙圖書館」。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金攜手永續夥伴正隆公司、7-ELEVEN，共同建置花蓮首座、更是全台規模最大的「好鄰居紙圖書館」。圖／統一超商提供

統一超商好鄰居文教基金攜手永續夥伴正隆公司、7-ELEVEN，共同建置花蓮首座、更是全台規模最大的「好鄰居紙圖書館」。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金攜手永續夥伴正隆公司、7-ELEVEN，共同建置花蓮首座、更是全台規模最大的「好鄰居紙圖書館」。圖／統一超商提供

統一超商好鄰居文教基金會持續深化閱讀與生活教育，自2021年起舉辦「好鄰居愛閱讀徵文比賽」，2026年攜手康軒文教舉辦，共吸引超過30所學校、1,700件投稿，創下歷年參與新高。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會持續深化閱讀與生活教育，自2021年起舉辦「好鄰居愛閱讀徵文比賽」，2026年攜手康軒文教舉辦，共吸引超過30所學校、1,700件投稿，創下歷年參與新高。圖／統一超商提供

統一超商好鄰居文教基金攜手永續夥伴正隆公司、7-ELEVEN，共同建置花蓮首座、更是全台規模最大的「好鄰居紙圖書館」。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金攜手永續夥伴正隆公司、7-ELEVEN，共同建置花蓮首座、更是全台規模最大的「好鄰居紙圖書館」。圖／統一超商提供

為「世界閱讀日」送暖，全台第9座、花蓮首座好鄰居紙圖書館開進東里國小。圖／統一超商提供
為「世界閱讀日」送暖，全台第9座、花蓮首座好鄰居紙圖書館開進東里國小。圖／統一超商提供

為「世界閱讀日」送暖，全台第9座、花蓮首座好鄰居紙圖書館開進東里國小。圖／統一超商提供
為「世界閱讀日」送暖，全台第9座、花蓮首座好鄰居紙圖書館開進東里國小。圖／統一超商提供

為「世界閱讀日」送暖，全台第9座、花蓮首座好鄰居紙圖書館開進東里國小。圖／統一超商提供
為「世界閱讀日」送暖，全台第9座、花蓮首座好鄰居紙圖書館開進東里國小。圖／統一超商提供

統一超商好鄰居文教基金會2026年創新推出一日校外食育課程，圖為好鄰居基金會青年深根計畫合作的在地青年團體「洄遊吧」，與東里國小師生食魚教育課程互動。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會2026年創新推出一日校外食育課程，圖為好鄰居基金會青年深根計畫合作的在地青年團體「洄遊吧」，與東里國小師生食魚教育課程互動。圖／統一超商提供

統一超商好鄰居文教基金攜手永續夥伴正隆公司、7-ELEVEN，共同建置花蓮首座、更是全台規模最大的「好鄰居紙圖書館」。圖／統一超商提供
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統一超商好鄰居文教基金攜手永續夥伴正隆公司、7-ELEVEN，共同建置花蓮首座、更是全台規模最大的「好鄰居紙圖書館」。圖／統一超商提供
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聯合國 花蓮 圖書館

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