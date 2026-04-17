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淡水區育英國小周邊人行道改善 打造友善通學環境
為提升學童通學安全與在地居民行走環境品質，新北市淡水區育英國小周邊人行道改善工程已正式完工。市議員鄭宇恩積極爭取建設資源，成功推動人本環境落實，讓原本缺乏人行道的中山北路三段與後洲路口路段，蛻變為安全、完善的步行空間。
新北市議員鄭宇恩表示，過去該路段未設置人行道，學童上下學需與車輛爭道，潛藏安全風險。如今人行道建置完成後，育英國小學生通學更加安心，周邊居民行走也更加便利與安全。她也指出，未來將持續透過完工後的現地勘查，針對仍可優化的細部設施進行檢討與改善，讓整體環境更臻完善。
位於育英國小周邊，涵蓋中山北路三段與後洲路口一帶，為重要的通勤與通學動線，這次工程以新設高壓磚人行道約518公尺，新設路燈照明設備，路口設置無障礙設施「以人為本」為核心理念，打造安全、友善的步行空間。對此，埤島里長蔡正忠也表達感謝，指出在鄭宇恩議員大力協助下，工程期間順利協調各方意見並與居民充分溝通，讓工程得以如期如質完成。人行道完工後，不僅提升學童上下學安全，也為在地居民提供更優質的行人通行環境。
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