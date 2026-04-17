板橋區海山高中從俄烏戰爭反思糧食危機 結合食農教育提出國際倡議

新北市立海山高級中學於114學年度「全球公民培力計畫」中表現亮眼，學生團隊以「我們與『餓』的距離」為主題，聚焦聯合國永續發展目標SDG2(消除飢餓)，從俄烏戰爭引發的全球糧食危機出發，延伸至校園與在地觀察，最終提出具體行動方案，榮獲挑戰賽「特優」，並囊括最佳團體合作獎、最佳海報獎及全球環境行動獎，共四項大獎肯定。

海山高中模擬聯合國社團長期關注國際議題與在地連結，此次參賽深入探討臺灣糧食與飢餓問題，發現其核心來自貧富差距、食物浪費與教育資源不足。透過問卷調查與實地踏查，團隊鎖定校園兩大關鍵問題：「午餐剩食」與「議題認知不足」，並進一步分析學生用餐習慣與資訊落差，作為後續行動依據。

在計畫執行過程中，學生展現高度行動力與專業度，走訪南機場幸福食物銀行並訪談營養師，深入了解中央餐廚在營養均衡與供餐份量間的調整機制。學生林子濠表示，校園踏查後發現剩食情形遠比想像嚴重，促使團隊思考如何將「知道」轉化為「做到」，未來也將把統計數據回饋供餐單位，作為減少浪費的重要依據。

為擴大影響力，團隊積極推動校內外倡議行動，不僅張貼國際剩食議題與食物銀行介紹海報、設立圖書館主題閱讀區，更與同校社團合作舉辦「飢餓十二」沉浸式體驗活動與校園擺攤，讓師生親身感受糧食分配不均的現象。此外，學生製作中英雙語影片，並與日本學校進行線上交流，分享「食育」理念，從在地出發連結國際，為全球糧食議題發聲。

海山高中校長葉俊士表示，此次專案展現學生關懷社會與實踐行動的能力，從校園剩食議題出發，成功連結SDG2(消除飢餓)的全球視野，並透過國際交流拓展學習深度。學校也將持續推動國際教育與跨域學習，培養學生具備批判思考與同理心，成為能回應社會需求的積極公民，為永續未來貢獻一己之力。