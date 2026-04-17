竹崎高中機器人闖進世界賽 嘉縣府再補助200萬

嘉義縣竹崎高級中學機器人競賽代表隊FRC7551在8日美國紐約2026FRC Gotham Regional Competition奪「工程啟發獎」，晉級休士頓世界賽，嘉縣府再補助新台幣200萬元鼓勵。

FRC7551代表隊在竹崎高中校長蘇淵源及教學團隊帶領下，今年競賽積分與獎項積分累計名列前3，取得世界賽門票，也是紐約區賽中唯一進入世界賽台灣隊伍，締造隊史最佳紀錄。

FRC7551代表隊29日將與全國另外7個優秀隊伍代表台灣前進世界賽，與全球600隊同場競技。嘉義縣長翁章梁到竹崎高中祝賀，聆聽學子比賽過程收穫及備戰方向。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉義縣政府推動國際競賽參與補助計畫第4年，竹崎高中代表隊到紐約比賽，縣府已補助200萬元，晉級決賽將再補助200萬元，鼓勵學生持續保持「接軌世界」熱情。

他說，孩子把握機會出國，很多東西無法從書本獲得，包含人與人互動或進入全新環境，祝福學子在世界賽拿出最佳表現。