台中驚爆高中舉重教練「連呼學生2巴掌」 教育局要查

台中市驚傳某高中許姓舉重隊教練管對一名男學生連呼2巴掌，引發熱議，有網友認為打學生就是不對，也有學生相信教練投入基層教育用心，但呼巴掌動作應從往後教學中消失；校方表示，教練做了不恰當肢體接觸，但出發點是管教孩子品格為主；教育局回應，獲報後立即要求學校調查，如查有違失必依法嚴懲。

網友wasitaiwanlan昨在Threads發文，並附上學生遭教練連呼2巴掌的影片，指3月18日教練直接在比賽場邊打學生巴掌，質疑訓練學生為何需要「賞巴賞」？已向相關單位檢舉。

校方表示，當時疑似因學生口出不雅言語，教練把人叫來規勸，但過程中出現「不恰當的肢體接觸」，已對該名教練進行相關懲處，並主動前往學生家中說明情況。校方轉述家長意見指出，孩子加入舉重隊後品格有所改善，雖認為教練動作不妥，但整體仍認同其管理方式。

教育局回應，今年3月25日獲報後立即要求學校依規啟動調查，並持續追蹤學校調查進度，如查有違失必依法嚴懲，維護學生權益；現階段校方已召開專案會議，後續將依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，及「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」等規定辦理。

教育局強調，將持續追蹤調查進度與處置情形，要求學校務必加速查辦，如有違失將依法嚴懲。

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