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國中畢業該考多益還全民英檢？網搖頭：小心高中段考被打趴

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

家長都不希望孩子白白浪費寒暑假，尤其畢業生暑假更長，很適合提升自我。有家長想讓國中畢業生備考英語檢定測驗，不少人則認為先把高中英文學好，既能銜接課程，未來還能無痛考多益

一名家長在臉書社團「家有高中生」表示，孩子即將升高一，希望孩子把握暑假時間增進實力，詢問該先準備多益還是全民英檢

部分人認為不用急著考多益和英檢，不如先預習高中的英文課程，以增加英文實力為主，「高中英文跟國中落差很大，有空以增加英文實力為主，不然高一進去第一次段考直接被打趴」、「建議先把高中英文學好，多益內容其實比較簡單，就『學英文』來說，學高中英文也比學多益有深度得多」。

《聯合新聞網》曾報導，過來人指出認真準備高中英文對升學幫助最大，在學測表現好，繁星、個申都吃香，後續若要分科也有競爭力，考完學測直接去考多益也不需花費太多心思準備，就可以得到不錯的成績，還能放進學習歷程檔案加分，一舉多得。

國中 多益 全民英檢 暑假 英文 英語 學測 學習歷程檔案

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