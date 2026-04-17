逆境成書法常勝軍、競走健將 謝國樑勉2總統教育獎入選學生

基隆市長謝國今天接見入圍今年總統教育獎私立二信中學廖延鑫、市立正濱國中陳宇峰，兩人逆境仍奮發向上，相當不容易，市長頒發每人1萬元獎金鼓勵，肯定他們在學習路上的堅韌精神。

廖延鑫自幼因聽力受限，透過助聽器與電子耳輔助，長期接受聽語治療，學習以讀唇與多重感官理解世界，以堅毅精神走過聽語復健歷程。

他在國小三年級接觸書法，從中找到專注與平靜的力量，透過不斷練習，逐步穩定筆法，在各級書法比賽中屢獲佳績，從校內到全國舞台皆有優異表現。

二信中學校長林立表示，書法不僅讓延鑫建立自信，也培養其專注與抗壓能力，成為人生重要的支持力量，勇於面對困難，雖然學習歷程較常人艱辛，從未放棄。

陳宇峰國小二年級時父親因中風失去工作能力，家庭經濟陷入困境。母親為支應龐大醫療費用，變賣家產更身兼兩分工作，日夜奔波撐起家計。面對艱難環境，陳宇峰更加自律精進。每日清晨提早到校參與晨間訓練，課後持續練習至傍晚，返家後主動分擔家務。

正濱國中校長李康莊表示，在運動領域，陳宇峰展現高度潛力。自國小六年級轉向田徑競走項目後，在基隆市中小學運動會奪得銀牌，升上國中後在多項全國及地方賽事中四度改寫基隆競走紀錄，在全國中等學校運動會勇奪第四名佳績；八年級在全國中等學校田徑錦標賽獲銀牌，締造基隆市歷年最佳成績，背後有艱辛努力的過程。

謝國樑指出，兩位學生在逆境中成長，不論是在學業、體育或藝術領域堅毅的態度，令人感動，感謝老師陪伴指導，及家長的支持，市府將持續提供多元資源，支持學生適性發展，讓每一位孩子都能發揮潛能、實現夢想。教育處長徐嬿立說，入圍兩位學生為基隆爭光，更為全體學子樹立優良典範。

基隆市長謝國今天接見入圍今年總統教育獎私立二信中學廖延鑫（左四）、市立正濱國中陳宇峰（右四）。記者游明煌／攝影