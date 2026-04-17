高一生壓力大…憂「讀不完」拔頭髮、怒吼 網催促：先去身心科諮商

一位家長在臉書社團「家有高中生 」求助，表示自家女兒目前高一，非常自律但很在意名次，自願去補習，沒補習時也是吃完飯就會自主寫作業複習等。但是孩子最近會拔頭髮、咬手、怒吼、搥牆等，考前也會失控大哭，即便家人溝通過表示不要求成績以及不去補習，但孩子自己會怕成績會跟不上，讓家長非常擔心女兒的心理壓力，不知還能如何幫助她。

2026-04-17 10:59