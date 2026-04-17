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高一生壓力大…憂「讀不完」拔頭髮、怒吼 網催促：先去身心科諮商

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

一位家長在臉書社團「家有高中生 」求助，表示自家女兒目前高一，非常自律但很在意名次，自願去補習，沒補習時也是吃完飯就會自主寫作業複習等。但是孩子最近會拔頭髮、咬手、怒吼、搥牆等，考前也會失控大哭，即便家人溝通過表示不要求成績以及不去補習，但孩子自己會怕成績會跟不上，讓家長非常擔心女兒的心理壓力，不知還能如何幫助她。

許多人認為孩子已經有拔頭髮、咬手、吼叫等發洩性情況，應立即帶去兒少身心科諮商，「憂鬱或焦慮恐慌在發現一開始就介入會容易許多」，有人指出，通常兒少焦慮醫生會先評估，以非藥物方式優先，「首選調整作息、運動、父母陪伴減壓等。若嚴重持續，才可能短期處方抗焦慮藥」、「急症會開一點很輕的放鬆的藥，穩定後配合諮商，找到焦慮的盲點」。

有些孩子容易給自己太大壓力，可能無法承受「失敗」的強烈情緒。《聯合新聞網》曾報導一名會考失利的學生從自律熱情到自我放棄，家長和老師嘗試協助卻也無可奈何，許多人建議給孩子一點時間，或是考慮換個環境，也有人建議用「我的優勢卡」幫孩子重新找回自信。

在「家有高中生 」原貼文中，也有人建議可以調整補習時間，或是改家教、線上課程，減少奔波會有比較多自己的時間可以安排，但不論是哪種模式，對學生有沒有效果才重要的，曾有家長送孩子去大型補習班，但進度依然跟不上，發現小規模的教學方式可能比較適合孩子。

高中生 壓力 焦慮 補習 家教

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