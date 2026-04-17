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北一女儀隊爆不合理管教…律師指恐構成霸凌 曝學姊制難改變主因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歷史悠久北一女儀隊遭爆料學姊制及不合理規矩，引起討論。本報資料照片
歷史悠久北一女儀隊遭爆料學姊制及不合理規矩，引起討論。本報資料照片

北一女儀隊近日在Threads社群平台遭爆料有許多不合理管教，包含儀隊學姊講話時，學妹需「高跪姿」聆聽，還有練習導致沒辦法吃午餐、表現不好會被大聲吼罵等不合理現象，引起討論。

對此，律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，最早的爆料文雖然已被刪除，仍引出許多儀隊學姊現身說法，有許多學姊也認為這樣的管教方式不合理，不過弔詭的是，有的說以前沒有這麼嚴格，但也有人說這些是從以前傳下來的。以北一女儀隊而言，普遍聽到的都是學姊不太會友善的對待學妹，甚至不能跟學妹太熟，似乎是怕影響日後選幹的公正性，不過這次看到的「高跪姿」、中午練習導致沒法吃中飯等行為顯然就有點超過了。

王至德說，這次上火線的儀隊絕對不是特例。如果一個制度完全沒有優點的話，是很難長久傳承下來的，學姊妹制的好處是以權威式的領導來換取訓練的效率，這在體能性的活動尤其常見，而在管理上也是相當有優勢，比起民主的鬆散管理，學姊妹制的絕對服從氛圍下，管理社團變得容易許多。

而缺點則是容易出現不當管理的現象，王至德表示，尤其是在高中社團，大部分的管理方式都是一代傳一代，傳到後來甚至不知道為什麼要這樣做了。像是「高跪姿」聆聽學姊講話，推測應該是某一名學姊在學妹們訓練高跪姿時剛好在講話，講得比較久，忘了叫大家起來，可能是故意的也可能是不小心的，後來變成學姊的學妹們就有樣學樣，然後就傳承下來。

「學姊妹制不是不可以，畢竟有它的管理優勢」，不過，王至德表示，問題是，高中生能否理解學姊妹制的目的，是在促進訓練效率，而不是無理取鬧、發洩個人情緒、故意刁難學妹取樂，只是高中社團幹部是不是全都能謹守這個原則？顯然不是全部都可以，就算是成年人在初嚐權力的時候，也不免會迷失心智，更何況是未出社會的高中生呢？

北一女儀隊的學姊們不是沒有人想過要改變，「只是在多年來北一女儀隊的光榮歷史下，你敢改嗎？」王至德表示，如果改了，當年的表現不好了，「那你就是大罪人」。就算是成年人，也不見得有這種勇氣去改變一個傳承幾十年的制度，而這個制度可能是營造幾十年光輝歷史的原因，敢改嗎？「就算你當初也覺得痛苦，就算你現在也覺得不合理，你未來敢去改變嗎？」就算想改變，同屆的幹部在媳婦熬成婆之後，會不會有人不想放棄當婆婆的好時光？如果不是全部的幹部都同意的話，又要怎麼改變？

王至德表示，這些都可能造就了北一女儀隊以往難以改變的學姊學妹制，北一女儀隊多年來的光輝歷史可能反而成為綁住手腳的繩索，讓後人不敢輕舉妄動。

法律層面上，王至德表示，新聞所報導出來的狀況如果是真實的話，學姊的行為很可能構成校園霸凌的行為，畢竟以社團幹部的權力優勢地位，來要求各種近似體罰的行為，就是一種傷害或霸凌的行為了。其實管理的方式有很多種，是否要採取學姊妹制都有討論空間，就算採取學姊妹制，也應該要時時提醒幹部們不要被權力迷了心智，做出不適當的行為，否則這種事件還是會再發生的。

北一女 校園 社團 霸凌

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