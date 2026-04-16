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寒暑假最長練6小時 彰化女中排球隊奪隊史首冠

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化女中排球隊在114學年度高中排球乙級聯賽中奪冠，抱回隊史首座冠軍獎盃。圖／彰化女中提供
彰化女中排球隊在114學年度高中排球乙級聯賽中奪冠，抱回隊史首座冠軍獎盃。圖／彰化女中提供

114學年度高中排球乙級聯賽女子組冠軍戰由彰化女中對戰基隆女中，彰化女中最終以25比19、25比20直落二勝出，成功奪冠，抱回隊史首座冠軍獎盃，為彰化女中寫下歷史新頁。球員指出，平日放學後持續訓練至晚間8點，結束後才用餐，寒暑假期間更延長訓練時間，單日最長達6小時，長期累積成為奪冠關鍵。

彰化女中本屆賽事一路過關斬將，先後擊敗基隆女中、屏東女中、新竹女中、華江高中及台中女中等勁旅。冠軍戰再度對上基隆女中，仍以連勝之姿拿下勝利。

隊長王雨瑄、張雅柔與劉芸均目前同為高二且為同班同學，三人平日於放學後持續訓練至晚間8時，結束後才用餐；寒暑假期間則延長訓練時間，單日最長可達6小時。這次賽事首戰對上基隆女中時，雙方激戰至27比25才分出勝負，過程緊張激烈，比賽中，隊員彼此即時提醒與鼓勵，展現良好默契。

此外，高三學生林俐已透過特殊選才錄取陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系，未來期望投入運動選手復健領域；李玟穎則以運動績優身分錄取中興大學景觀遊憩學系。尚未放榜的張庭軒則在備戰升學考試之餘，仍持續兼顧球隊訓練，時間管理成為一大挑戰。

彰化女中體育組長謝孟媚表示，球隊在關鍵時刻展現穩健的心理素質與良好的團隊合作，是奪冠的重要關鍵。

教練莊維仁則表示，冠軍賽開局雙方比分一度拉鋸，過程緊繃且艱辛，但選手們成功頂住壓力，展現強大抗壓能力，令人感動。

校長陳香妘對排球隊的優異表現表達高度肯定。她表示，學校每年招收排球與羽球各三名運動績優生，學生不僅在運動場表現亮眼，學業同樣出色，多能進入理想大學校系，展現「允文允武」的全人教育成果。

彰化女中排球隊在114學年度高中排球乙級聯賽中奪冠，抱回隊史首座冠軍獎盃。圖／彰化女中提供
彰化女中排球隊在114學年度高中排球乙級聯賽中奪冠，抱回隊史首座冠軍獎盃。圖／彰化女中提供

基隆女中 排球 台中女中

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