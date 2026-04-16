影／苗栗教育「雙喜臨門」 謝美桃獲教育部貢獻獎 朱映潼入選諮詢會
苗栗教育界最近「雙喜臨門」，苗栗市大同國小校長謝美桃榮獲今年教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮，頭份市建國國中學生朱映潼入選教育部「第8屆青少年諮詢會」代表，縣長鍾東錦上午接見表揚，肯定她們在母語教育、學生公共參與展現豐碩成果。
謝美桃在杏壇已服務42年，其中擔任校長迄今22年，分別在新開、頭屋、銅鑼及大同國小領導校務，且長期致力推動客語教育，積極打造「客語生活學校」，結合校訂課程與沉浸式教學，並成立客語文化社團，營造自然使用母語的學習環境，讓學生在課堂、活動及舞台上能自信開口說客語。她曾任客委會委員10年，目前也擔任客委會顧問。
謝美桃指出，本土語言的母語教學本應從家庭開始，但現實狀況是祖父母輩能講能聽，但父母輩往往是會聽不會講，要讓「祖宗言」傳承下去，只好由學校扛起責任，讓學童從小接觸客語，能聽能講，在未來成長過程並成為一項語言能力。
建國國中八年級學生朱映潼從全國45名入圍學生中脫穎而出，成功入選第8屆青少年諮詢會的15名代表之一，她不僅是苗栗縣唯一代表，也是諮詢會唯一的國中生，表現亮眼。朱映潼說，當初參加徵選時，其實並不太有信心，但還是決定去試一試，因很想知道「自己能走到那裡？」，準備報名資料時發現有4項經歷要填寫，她曾當過地方少年代表，這是很重要的一項經歷，許多經驗也是一點一滴長期累積出來的，當機會來臨時，才有能力去把握。
建國國中校長方麗萍、訓育組長曾子競、導師鄭雅竹也指出，朱映潼參加徵選面對的都是國中以上的高材生，包括許多名校的高中、大學、研究生，且諮詢會已好幾年未能選出國中代表，徵選結果出爐，評審表明她能入選是真正具有實力，參選過程中家人給她的支持是很重要的助力，朱映潼因表現太亮眼，讓一些同儕「眼紅」，在網路留言質疑指責，但後來也都心悅誠服，肯定她確實比自己強很多。
朱映潼身高173公分，也是舞蹈好手，在接見結束前還發生小插曲，她向鍾縣長請求想試坐一下縣長的「寶座」，鍾東錦也爽快答應，讓她開心地滿足了這個「小心願」。
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