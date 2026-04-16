快訊

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

公視之亂李遠自嘲頭號戰犯 發公開信「相信最後的裁判是人民」

美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施！重建恐耗1.8兆 這2國最傷

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗教育「雙喜臨門」 謝美桃獲教育部貢獻獎 朱映潼入選諮詢會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗教育界最近「雙喜臨門」，苗栗市大同國小校長謝美桃（右四）榮獲今年教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮，頭份市建國國中學生朱映潼（左三）入選教育部「第8屆青少年諮詢會」代表。記者胡蓬生／攝影
苗栗教育界最近「雙喜臨門」，苗栗市大同國小校長謝美桃（右四）榮獲今年教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮，頭份市建國國中學生朱映潼（左三）入選教育部「第8屆青少年諮詢會」代表。記者胡蓬生／攝影

苗栗教育界最近「雙喜臨門」，苗栗市大同國小校長謝美桃榮獲今年教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮，頭份市建國國中學生朱映潼入選教育部「第8屆青少年諮詢會」代表，縣長鍾東錦上午接見表揚，肯定她們在母語教育、學生公共參與展現豐碩成果。

謝美桃在杏壇已服務42年，其中擔任校長迄今22年，分別在新開、頭屋、銅鑼及大同國小領導校務，且長期致力推動客語教育，積極打造「客語生活學校」，結合校訂課程與沉浸式教學，並成立客語文化社團，營造自然使用母語的學習環境，讓學生在課堂、活動及舞台上能自信開口說客語。她曾任客委會委員10年，目前也擔任客委會顧問。

謝美桃指出，本土語言的母語教學本應從家庭開始，但現實狀況是祖父母輩能講能聽，但父母輩往往是會聽不會講，要讓「祖宗言」傳承下去，只好由學校扛起責任，讓學童從小接觸客語，能聽能講，在未來成長過程並成為一項語言能力。

建國國中八年級學生朱映潼從全國45名入圍學生中脫穎而出，成功入選第8屆青少年諮詢會的15名代表之一，她不僅是苗栗縣唯一代表，也是諮詢會唯一的國中生，表現亮眼。朱映潼說，當初參加徵選時，其實並不太有信心，但還是決定去試一試，因很想知道「自己能走到那裡？」，準備報名資料時發現有4項經歷要填寫，她曾當過地方少年代表，這是很重要的一項經歷，許多經驗也是一點一滴長期累積出來的，當機會來臨時，才有能力去把握。

建國國中校長方麗萍、訓育組長曾子競、導師鄭雅竹也指出，朱映潼參加徵選面對的都是國中以上的高材生，包括許多名校的高中、大學、研究生，且諮詢會已好幾年未能選出國中代表，徵選結果出爐，評審表明她能入選是真正具有實力，參選過程中家人給她的支持是很重要的助力，朱映潼因表現太亮眼，讓一些同儕「眼紅」，在網路留言質疑指責，但後來也都心悅誠服，肯定她確實比自己強很多。

朱映潼身高173公分，也是舞蹈好手，在接見結束前還發生小插曲，她向鍾縣長請求想試坐一下縣長的「寶座」，鍾東錦也爽快答應，讓她開心地滿足了這個「小心願」。

朱映潼向鍾縣長請求想試坐一下縣長的「寶座」，鍾東錦也爽快答應，讓她開心地滿足了這個「小心願」。記者胡蓬生／攝影
朱映潼向鍾縣長請求想試坐一下縣長的「寶座」，鍾東錦也爽快答應，讓她開心地滿足了這個「小心願」。記者胡蓬生／攝影

頭份市建國國中八年級學生朱映潼（右三）從全國50名入圍學生中脫穎而出，成功入選第8屆青少年諮詢會代表。記者胡蓬生／攝影
頭份市建國國中八年級學生朱映潼（右三）從全國50名入圍學生中脫穎而出，成功入選第8屆青少年諮詢會代表。記者胡蓬生／攝影

朱映潼向鍾縣長請求想試坐一下縣長的「寶座」，鍾東錦也爽快答應，讓她開心地滿足了這個「小心願」。記者胡蓬生／攝影
朱映潼向鍾縣長請求想試坐一下縣長的「寶座」，鍾東錦也爽快答應，讓她開心地滿足了這個「小心願」。記者胡蓬生／攝影

苗栗教育界最近「雙喜臨門」，苗栗市大同國小校長謝美桃（右）榮獲今年教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮，頭份市建國國中學生朱映潼入選教育部「第8屆青少年諮詢會」代表。記者胡蓬生／攝影
苗栗教育界最近「雙喜臨門」，苗栗市大同國小校長謝美桃（右）榮獲今年教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮，頭份市建國國中學生朱映潼入選教育部「第8屆青少年諮詢會」代表。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大同國小校長謝美桃（中）榮獲今年教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大同國小校長謝美桃（中）榮獲今年教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮。記者胡蓬生／攝影

文化 教育部 語言

延伸閱讀

嘉義之光輔仁中學2高中生勇奪FTC台灣冠軍 4月底前進美國世界賽

汐止區樟樹實中國際交流 斯洛伐克大使入校分享地方文化

台美雙文憑到手！義民高中雙聯學制 16生赴美修學分

彰師大白沙夏日學校 三師計畫促跨世代教學相長

相關新聞

北一女儀隊遭爆不合理規則被稱「傳統」？ 昔校友苗博雅曝真相

北一女儀隊近日被爆出許多不合理傳統，包含儀隊學姊講話時學妹需「高跪姿」聆聽，還有練習導致沒辦法吃中飯等不合理現象，引發熱議，不過也有人認為這是社團傳統。昔日北一女校友苗博雅點出，很多校園社團如「低頭閉眼」等嚴苛要求，過去是完全沒有，批評不要在用傳統來去包裝這些不合理規則。

免費營養午餐每周一次在地食材只有香菇？ 台中市府回應了

台中市政府推動學校午餐免費，今年9月實施，對象包含公立國中小與弱勢家庭的私校和高中職學生。市府規畫，每餐70到74元，且每周至少有1道有機蔬果和台中在地食材，不過目前在地食材以菇類為主，議員要求擴大品項。市府表示，已在盤點各項食材，也與農會接洽中。

竹市壯壯卡4月20日上路 孩童可依口味領鮮奶或豆漿

新竹市政府推動「生生喝鮮奶」政策，針對2至12歲孩童發放專屬兌換卡「壯壯卡」，4月20日起可持卡至指定通路兌換鮮奶或豆漿...

影／苗栗教育「雙喜臨門」 謝美桃獲教育部貢獻獎 朱映潼入選諮詢會

苗栗教育界最近「雙喜臨門」，苗栗市大同國小校長謝美桃榮獲今年教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組殊榮，頭份市建國國中學生朱映潼入選教育部「第8屆青少年諮詢會」代表，縣長鍾東錦上午接見表揚，肯定她們在母語教育、學生公共參與展現豐碩成果。

黎明中學AI教育深耕有成 跨域競賽屢創佳績

台南黎明中學近年積極推動AI與科技教育，結合資訊科技、工程設計與跨域學習，培養學生問題解決與創新實作能力，成果豐碩，於多項全國及國際競賽中屢創佳績，展現學校深耕成果。

台美雙文憑到手！義民高中雙聯學制 16生赴美修學分

新竹縣義民高中推動台美雙聯學制邁入成果展現階段，第二屆學生順利完成3年課程，取得台灣與美國雙方高中學歷，展現跨國學習制度在培育國際競爭力上的具體成果，今夏還有16名學子將赴美參加STEAM科學營，實地研修雙聯文憑學分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。