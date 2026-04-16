黎明中學AI教育深耕有成 跨域競賽屢創佳績

台南黎明中學近年積極推動AI與科技教育，結合資訊科技、工程設計與跨域學習，培養學生問題解決與創新實作能力，成果豐碩，於多項全國及國際競賽中屢創佳績，展現學校深耕成果。

黎明中學在台南市科技教育創意實作競賽中，獲國中資訊科技組第一名，將代表台南市，參加下周在師大舉辦的全國科技教育創意實作競賽決賽。在機器人與AI應用領域方面，黎明中學獲「114亞洲機器人運動競技大賽」高中組第一名，以及「114智慧城市AI機器人全國賽」團體獎第三名，

黎明中學在技職指標賽事—「全國技能競賽」拿到南區第一名，也將參加全國總決賽。

另在「2025-2026 FIRST機器人大賽」台灣選拔賽中，黎明團隊一舉拿下「亞軍隊長獎」、「評審團特別獎」及「創意思維獎」。團隊的七名選手將代表臺灣，參加7月在美國芝加哥舉辦的國際邀請賽，與各國頂尖隊伍交流競技。

校方表示，同學在備戰國際賽的過程中，投入大量時間進行技術研發與團隊訓練，更主動透過校慶、夜市義賣自製手工餅乾及冷泡茶，籌措參賽經費，充分體現「做中學」與「學以致用」的精神。

黎明中學表示，AI與科技教育不僅是技術的培養，更重視跨域整合、團隊合作與解決問題的能力。未來學校將持續深化AI相關課程與實作，培育具備國際視野與創新能力的科技人才。

台南黎明中學林世軒（左二）與陳彥欽（右二）在亞洲機器人大賽高中組獲得第一名。圖／台南黎明中學提供

台南黎明中學團隊在「2025-2026 FIRST機器人大賽」台灣選拔賽中榮獲「亞軍隊長獎」、「評審團特別獎」及「創意思維獎」。圖／台南黎明中學提供