生態融合生命教育 福智基金會助瑪陵國小躲過廢校

基隆市瑪陵國小有百年校史，但因產業轉變等因素，一度瀕臨廢校危機。福智文教基金會協助轉型為公辦民營實驗學校，10年來把學校生態特色融合生命教育，被選為實驗示範基地。

福智文教基金會今天發布新聞稿指出，瑪陵國小曾因礦業興盛，一度有500多名學生。但隨著礦業沒落、人口外移與少子化，逐漸面臨廢校危機。

民國101年，瑪陵國小與福智文教基金會建立合作關係，開始嘗試跨區招生。104年「實驗教育三法」通過後，轉型為公辦民營實驗學校。

105年起，福智文教基金會正式接受基隆市政府委託辦理，瑪陵國小也成為北北基第一所公辦民營實驗學校。

瑪陵國小最大的特色是臨近石獅山、廢礦場、磚窯、石橋等人文古蹟，以及瑪陵坑溪的自然生態。基金會和校方透過各項活動，鼓勵學生認識在地文化和自然環境，並結合生命教育，學習愛護環境和孝順父母。

「學習如何學習」是福智文教基金會與瑪陵國小推動自主探究課程的核心精神。學校為各年級規劃不同的學習策略，並透過主題課程的實際情境，讓學生熟練運用。最終希望這些策略能成為解決問題的「工具箱」，成為自己學習的主人。

瑪陵國小近來榮獲基隆市實驗教育評鑑「特優」肯定，更被選定為「全校性正向行為支持」實驗示範基地。本月10日舉辦的「深耕十載、藝綻瑪陵」活動中，校長董蕙萍感性地回顧10年來的艱辛，感謝市府、基金會、社區家長和學者專家的共同支持，才能共同成就不可能的任務。