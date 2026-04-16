翻轉學生衝動迴路 獲選社會情緒學習優秀教案

教育部今天頒發114學年度3大議題優秀教案，新竹縣六家高中國中部教師簡羽謙針對有情緒困擾的學生設計活動，透過辨識生理警訊、「五指呼吸」等，教導「社會情緒學習」知識。

教育部今年度徵選食農教育、代間教育及社會情緒學習3大教案，邀請中小學教師投稿，將各項議題融入課程當中。

近年學生的抗壓力、情緒控管受到社會重視，很多時候是缺乏自我察覺和調適的技巧。六家高中教師簡羽謙透過「停-想-做：翻轉衝動迴路的社會情緒學習行為介入課程」，引導學生辨識生理警訊，例如突然心跳加快、呼吸急促、肌肉緊繃等，可能處於憤怒、焦慮情況。

簡羽謙教導學生透過「五指呼吸」的技巧，以邊調整呼吸、邊描繪手掌邊緣等方式，穩定、放鬆情緒，冷靜下來思考後再做出下一步，避免衝動誤事。

「代間教育」的優秀教案，由新竹縣員東國中教師林聖智、彭小晏合作的「我的阿公阿婆怎麼這麼可愛」獲得，透過4階段課程，從祖孫互動問卷調查出發，貼近學生生活經驗，並從影音資源與情境演練，協助學生覺察世代差異，重新理解與祖父母的互動關係。

「食農教育」優秀教案為台北市重慶國中教師劉晉豪設計的「食在好豬意：國產豬肉的探索之旅」，從日常餐桌經驗出發，帶領學生認識國產豬肉的品種、部位特性與料理應用，並結合非洲豬瘟等相關議題，另設計桌遊與料理實作活動，讓學生透過實作，學到支持國產農產品與珍惜食物資源的重要。

教育部表示，未來將透過「CIRN國民中小學課程與教學資源整合平台」分享優秀教案成果，提供教師教學參考。