台美雙文憑到手！義民高中雙聯學制 16生赴美修學分

新竹縣義民高中推動台美雙聯學制邁入成果展現階段，第二屆學生順利完成3年課程，取得台灣與美國雙方高中學歷，展現跨國學習制度在培育國際競爭力上的具體成果，今夏還有16名學子將赴美參加STEAM科學營，實地研修雙聯文憑學分。

新竹縣義民高中14日舉辦「第二屆台美雙聯學制畢業典禮」，美國緬因中央中學校長 David Pearson率領Dual Diploma Program教務長 Mark Tasker 跨海來台，與義民高中董事長潘彥旭、校長陳衍財及全體台美雙聯學制師生，共同見證畢業生獲頒台美雙方高中雙文憑的光輝時刻。

潘彥旭表示，台美雙聯學制畢業生在過去3年間經歷了極不平凡的學習歷程，雙聯制學生在完成台灣本土課程之餘，更要克服時差與語言障礙，修讀嚴謹的美國高中課程，這不僅是學術上的成就，更是對意志力的極大考驗，學生們所展現出的韌性與毅力，是義民高中最大的驕傲。

潘彥旭畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學企業管理碩士，為了確保辦學品質， 2024年及2026年兩度親自赴美考察 MCI 校園環境，並與在美參加 STEAM 科學營的學生座談。今年暑假，義民高中共有 16 位學生前往美國 MCI 實地研修雙聯文憑學分，親身體驗美式教育的創新氛圍。

MCI 校長 David Pearson 在典禮上高度肯定義民高中畢業生的表現，他稱雙聯學制為提升國際觀與競爭力的圓夢加速器。Pearson指出，透過此制度，學生已提前與世界接軌。他們學到的不只是英語溝通，更是跨文化的思考邏輯與解決問題的國際視野，在變動快速的 AI 時代，多元文化適應力將成為畢業生邁向國際舞台時，最強大的競爭武器。

義民高中校長陳衍財表示，學校將持續深耕國際化教學環境，透過與美國 MCI 的緊密合作，為義民學子開闢更多通往世界名校的道路。

雙聯學制畢業生許智棋表示，3年扎實的學習能豐富學習歷程檔案，赴美國高中四周科學營課程更是一生的養分，與國際學生跨國團隊合作，培養了解決問題能力及勇於開口表達的外語溝通能力；蕭旭堯則對人工智慧技術有濃厚興趣，希望能成為將 AI 技術導入企業、解決實務問題的應用型人才。

新竹縣義民高中推動台美雙聯學制邁入成果展現階段，第二屆學生順利完成3年課程，取得台灣與美國雙方高中學歷。圖／義民高中提供

新竹縣義民高中推動台美雙聯學制邁入成果展現階段，今夏還有16名學子將赴美參加STEAM科學營，實地研修雙聯文憑學分。圖／義民高中提供