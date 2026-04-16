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免費營養午餐每周一次在地食材只有香菇？ 台中市府回應了

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市推行公立國中小學校午餐免費，規定每周至少要有1次台中在地食材，但目前盤點下來，能全年供應的只有菇類；農業局表示，仍持續盤點中，也與各農會接觸。圖／聯合報系資料照
台中市推行公立國中小學校午餐免費，規定每周至少要有1次台中在地食材，但目前盤點下來，能全年供應的只有菇類；農業局表示，仍持續盤點中，也與各農會接觸。圖／聯合報系資料照

台中市政府推動學校午餐免費，今年9月實施，對象包含公立國中小與弱勢家庭的私校和高中職學生。市府規畫，每餐70到74元，且每周至少有1道有機蔬果和台中在地食材，不過目前在地食材以菇類為主，議員要求擴大品項。市府表示，已在盤點各項食材，也與農會接洽中。

台中市政府今年追加13.6億元預算，從115學年度下學期開始，實施公立國中小校午餐免費，預計超過21萬學生受惠；午餐供應內容每周至少有1道有機蔬果、採用1次台中在地食材，每周至少供應1次水果，每日供應至少3菜1湯，設有廚房者主副食支出不得低於餐費總額70%。

民進黨議員蕭隆澤今天質詢表示，市府雖然規定學校午餐每周至少1次台中在地食材，能否落實？目前農業局掌握哪些食材足夠供應？農業局長李逸安答詢說，全年能夠供應的食材是菇類，包含香菇、金針菇、杏鮑菇等等，團膳業者已經接洽新社的菇農，這部分可以保證實質供應。

蕭隆澤質疑，按照農業局的說法，下學期開始學校午餐的在地食材全部只剩下菇類，孩子都吃香菇就好了？他強調，市府既然訂出規定，就要落實，不要說一套做一套；他相信菇類足夠供應，但葉菜類絕對沒辦法，應該要和各農會了解，能夠實質掌控的食材數量。

李逸安回應，已經有在盤點，葉菜類的確沒辦法，不過米、馬鈴薯、芋頭等食材都有機會，柑橘等水果類也有可能；市府已經有與農會接觸，也會和教育局合作，務求把台中在地的當季農產品送到校園內，讓孩子吃到最好的食材。

農會 台中 台中市

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