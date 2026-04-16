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台南爭取補助逾3500萬元 6校棒球場整修完成

中央社／ 台南16日電

台南市政府114年度爭取國中小學棒球場整修補助經費逾新台幣3500萬元，6校工程近期完工，有效提升校園及社區運動空間安全性及品質。

台南市府體育局今天指出，114年度爭取中央補助6校棒球場整修經費3552萬8000元，包括仁德國中新建投打練習場、永信國小代管忠孝棒球場、善化國小棒球場、民德國中代管小北A棒球場、省躬國小代管灣裡省躬棒球場及建興國中棒球場等。

整修工程依各校實際使用情形與場地條件規劃，涵蓋內外野場地整建、排水系統改善、球員休息區與觀眾區優化、圍網與防護設施更新、照明設備汰換與水電系統修繕等。

體育局表示，透過全面盤點與改善，提升球場安全性與耐用度，符合教學、訓練及比賽多元使用需求，積水、地面不平及設施老化等也一併納入改善範圍，同時增設球員休息空間遮陽和通風設施，且強化動線與空間配置，讓球場更具功能性與安全性。

體育局未來將持續盤點各級學校及運動場館需求，爭取中央及地方資源，逐步推動設施改善，打造安全、友善及高品質運動環境，共享優質運動空間，提升城市運動能量。

台南

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