北一女儀隊遭爆不合理規則被稱「傳統」？ 昔校友苗博雅曝真相

北一女儀隊近日被爆出許多不合理傳統，包含儀隊學姊講話時學妹需「高跪姿」聆聽，還有練習導致沒辦法吃中飯等不合理現象，引發熱議，不過也有人認為這是社團傳統。昔日北一女校友苗博雅點出，很多校園社團如「低頭閉眼」等嚴苛要求，過去是完全沒有，批評不要在用傳統來去包裝這些不合理規則。

苗博雅表示，看了其中有很多項嚴苛的要求，是我讀北一女的時候完全沒有的，有人告訴她現在的高中校園，許多學長姐制的規定，例如「低頭閉眼」等等，對學弟妹嚴苛的要求，當出現質疑，會有人說這是傳統，一代傳一代都要遵守。

苗博雅說，事實上，在她讀北一女的時候，沒有這些規則，「不知道後來這些新規則是何人在何時發明？」不管是擁護還是反對這些規則，都不必用傳統當贊成的理由。因為這不是傳統，也讓她好奇，還有多少不合理的規則用傳統來包裝。

北一女儀隊近日被爆出許多不合理傳統，包含儀隊學姊講話時學妹需「高跪姿」聆聽還有練習導致沒辦法吃中飯等不合理現象，引發熱議。本報資料照