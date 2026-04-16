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竹市壯壯卡4月20日上路 孩童可依口味領鮮奶或豆漿

中央社／ 新竹市16日電
新竹市政府推出「生生喝鮮乳」政策，教育處長林立生日前表示，透過發放「壯壯卡」來補助設籍或就讀竹市公私立國小及幼兒園孩童，每週持卡可兌換1瓶鮮乳、豆漿或優酪乳等營養飲品，20日正式上路。中央社
新竹市政府推出「生生喝鮮乳」政策，教育處長林立生日前表示，透過發放「壯壯卡」來補助設籍或就讀竹市公私立國小及幼兒園孩童，每週持卡可兌換1瓶鮮乳、豆漿或優酪乳等營養飲品，20日正式上路。中央社

新竹市政府推動「生生喝鮮奶」政策，針對2至12歲孩童發放專屬兌換卡「壯壯卡」，4月20日起可持卡至指定通路兌換鮮奶或豆漿，有家長認為相當實用。

1名季姓家長向中央社記者指出，發育期很需要補充鈣質、蛋白質，這項政策能依心情兌換不同口味的鮮奶或豆漿，會讓孩子更期待。此外，壯壯卡兼具悠遊卡功能，能搭大眾運輸、騎共享單車，將健康與生活機能結合。

1名國小五年級學生說，過去在學校登記要喝的飲品後，整個學期只能固定喝鮮奶或豆漿，未來透過「壯壯卡」能領到多種口味飲品，會增加領取意願。

新竹市政府教育處透過文字表示，這項針對公私立國小及幼兒園學童設計的計畫，打破傳統校園統一發放限制，讓家長與孩子能依口味需求或體質，彈性挑選鮮奶或豆漿。

教育處指出，學生及家長在領卡後，應先核對背面姓名與識別碼，且務必「拍照存檔」，未來若忘記帶實體卡，只要在通路出示清晰照片，手動輸入序號仍可完成領取。

有關領取規則，教育處說，4月20日起每週可至指定通路領取1瓶鮮奶或豆漿（共37款選擇），且寒、暑假期間照常供應，家長可持卡代領，但需注意領取額度，採當週領取制，不可累計至下週。

新竹 中央社 壯壯卡 生生喝鮮奶

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