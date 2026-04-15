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影／靈魂有多重？苗栗高中第27展美術班畢業美展「10.5g靈魂」今揭幕

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
畢業班洪千善「Ctrl V臉計畫 你我都是芭比」，以電腦「快捷鍵」複製芭比，以另類方式重現世界名作「維納斯的誕生」，暗喻完美比例的追求，反諷當代審美觀下的複製潮流。記者胡蓬生／攝影
畢業班洪千善「Ctrl V臉計畫 你我都是芭比」，以電腦「快捷鍵」複製芭比，以另類方式重現世界名作「維納斯的誕生」，暗喻完美比例的追求，反諷當代審美觀下的複製潮流。記者胡蓬生／攝影

國立苗栗高中第27展美術班畢業美展「10.5g靈魂」今天在苗栗縣文化觀光局山月軒、中興畫廊開幕，16名畢業生共展出117件各類美術創作，凸顯各種學生關注的議題，其中也有在全國或全縣參賽的得獎作品，展現美術班在校3年學習成果及創作心血，畢業生以「靈魂一半的重量10.5公克」為題，更是引發討論。

苗栗高中畢業美展將展至5月3日，校方和學生歡迎大家抽空來賞析。

這次美展主題由畢業生姜奕妘發想、洪千善繪製平面海報。姜奕妘說，畢業美展大家選用10.5克靈魂這個虛無縹緲的形象來推斷自我存在的價值，大家並認為藝術也是一種探討自我的方式，因此以此為題，希望能概括這次畢業美展整體的創作靈魂。洪千善說，她按姜的發想，繪製2隻手朝向中央的心臟構圖，象徵大家都應朝真心的興趣作為未來的發展方向。

苗中校長巫正成也有他的解讀和推測，他表示畢業生選擇靈魂的重量為題，讓他也陷入深層的思考，也有幾種推敲，或許學生在成長的過程，將一半青春歲月奉獻在美術創作及母校、家鄉，在目前科技時代，尤其新竹、苗栗都在爭取大矽谷計畫，但在追求科技發展的時刻，藝術是另一個不可或缺的重要元素。

靈魂到底有沒有重量，真的是21公克嗎？學生認為這一個看似精確卻無法被證實的數值，讓大家可從哲學思辨的角度出發，去探討創作與靈魂相互依存的關係。

一百多年前美國一名醫生量測瀕死病患的體重，認為患者死亡瞬間少了21公克體重，據此推斷靈魂的重量為21公克，這說法雖廣為流傳，但並不具備物理實驗的嚴謹要求，也未被科學界承認。

校方表示，今年畢業美展，張允成的作品「情緒」，透過2123年虛擬與現實世界對比，利用太空人飄浮的空虛，展現現代人不安的焦慮感；洪千善「Ctrl V臉計畫 你我都是芭比」，以電腦「快捷鍵」複製芭比，以另類方式重現世界名作「維納斯的誕生」，暗喻完美比例的追求，反諷當代審美觀下的複製潮流；陳慕璇「近天之囿」透過被圈養的鳥類探討自由與束縛的矛盾，表達在有限空間中，對無垠天空的渴望與現實掙扎。

國立苗栗高中美術班畢業美展「10.5g靈魂」今天在苗栗縣文化觀光局揭幕，16名畢業生共展出117件各類美術創作，凸顯各種學生關注的議題，其中也有在全國或全縣參賽的得獎作品。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中美術班畢業美展「10.5g靈魂」今天在苗栗縣文化觀光局揭幕，16名畢業生共展出117件各類美術創作，凸顯各種學生關注的議題，其中也有在全國或全縣參賽的得獎作品。記者胡蓬生／攝影

國立苗栗高中第27展美術班畢業美展「10.5g靈魂」今天在苗栗縣文化觀光局揭幕，16名畢業生共展出117件各類美術創作，凸顯各種學生關注的議題，其中也有在全國或全縣參賽的得獎作品。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中第27展美術班畢業美展「10.5g靈魂」今天在苗栗縣文化觀光局揭幕，16名畢業生共展出117件各類美術創作，凸顯各種學生關注的議題，其中也有在全國或全縣參賽的得獎作品。記者胡蓬生／攝影

國立苗栗高中第27展美術班畢業美展「10.5g靈魂」今天在苗栗縣文化觀光局揭幕，16名畢業生共展出117件各類美術創作，凸顯各種學生關注的議題，其中也有在全國或全縣參賽的得獎作品。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中第27展美術班畢業美展「10.5g靈魂」今天在苗栗縣文化觀光局揭幕，16名畢業生共展出117件各類美術創作，凸顯各種學生關注的議題，其中也有在全國或全縣參賽的得獎作品。記者胡蓬生／攝影

國立苗栗高中第27展美術班畢業美展「10.5g靈魂」今天在苗栗縣文化觀光局揭幕，16名畢業生共展出117件各類美術創作，凸顯各種學生關注的議題，其中也有在全國或全縣參賽的得獎作品。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中第27展美術班畢業美展「10.5g靈魂」今天在苗栗縣文化觀光局揭幕，16名畢業生共展出117件各類美術創作，凸顯各種學生關注的議題，其中也有在全國或全縣參賽的得獎作品。記者胡蓬生／攝影

國立苗栗高中第27展美術班畢業美展「10.5g靈魂」今天在苗栗縣文化觀光局揭幕，16名畢業生共展出117件各類美術創作，凸顯各種學生關注的議題，其中也有在全國或全縣參賽的得獎作品。記者胡蓬生／攝影
國立苗栗高中第27展美術班畢業美展「10.5g靈魂」今天在苗栗縣文化觀光局揭幕，16名畢業生共展出117件各類美術創作，凸顯各種學生關注的議題，其中也有在全國或全縣參賽的得獎作品。記者胡蓬生／攝影

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