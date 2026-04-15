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瑞芳分區田徑對抗賽登場 小選手全力拚戰展現運動精神

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
田徑對抗賽提供學生展現自我的舞台，也促進各校之間的交流與學習。圖／觀天下有線電視提供
田徑對抗賽提供學生展現自我的舞台，也促進各校之間的交流與學習。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳分區五年級田徑對抗賽今(15)日於吉慶國小熱鬧舉行，現場氣氛熱烈，各校師生齊聚賽場，隨著發令槍響，小選手們奮力奔馳、全神貫注投入每一項比賽，無論是短跑、接力或田賽項目，都展現出平時訓練的成果與拚戰精神，場邊加油聲此起彼落，為賽事增添滿滿活力。

比賽過程中，小選手們各個卯足全力，不論領先或落後，都堅持到最後一刻，充分展現運動家精神與不放棄的態度。不少選手突破個人成績，也有團隊在接力項目中展現絕佳默契，成功跑出亮眼表現，為學校爭取榮耀。

吉慶國小校長王淑芬表示，本次賽事特別邀請田徑協會專業裁判到場協助執裁，搭配在地隨隊裁判共同合作，讓整體競賽流程更加順暢且具公信力。從檢錄、起跑到成績判定，各項環節井然有序，也讓選手能在公平的環境中盡情發揮實力，確保比賽品質。

透過田徑對抗賽，不僅提供學生展現自我的舞台，也促進各校之間的交流與學習，看見孩子們在場上努力拚搏、彼此鼓勵，是最珍貴的收穫。未來也將持續推動體育活動，培養學生良好的運動習慣與團隊精神。

田徑 運動 瑞芳

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