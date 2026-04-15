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光仁中學於全國學生音樂比賽拿下三特優、四優等

聯合報／ 教育事業部
114學年度全國學生音樂比賽，光仁中學勇奪「三特優、四優等」。圖／光仁中學提供
114學年度全國學生音樂比賽，光仁中學勇奪「三特優、四優等」。圖／光仁中學提供

114 學年度全國學生音樂比賽決賽落幕，光仁中學音樂班再度交出亮眼成績單。不僅創下「三特優、三冠王」紀錄，管弦樂團與打擊樂合奏更蟬聯特優，展現光仁音樂班的藝術底蘊與教學成效。

光仁中學在管弦樂團高中職 A 組項目，獲得評審團肯定，是全場唯一特優隊伍。評審表示：「樂團充滿張力與色彩，整體表現特優。所有樂手能同時理解音樂詮釋、營造樂句，將古典的清晰與感性的音色完美結合，表現極為成功。」

光仁在多元器樂也展現全方位實力，打擊樂合奏蟬聯不分組特優。評審給予「訓練有素、樂句線條細緻乾淨」的好評。

校方表示，絲竹室內樂團第一次參賽即於 A 組拿到特優，顯示出學生在不同樂制間的適應力。此外，室內樂個人項目如：木管五重奏、鋼琴五重奏、鋼琴三重奏分別獲得優等，展現音樂班從個人技巧到群體合奏的實力。

針對今年的佳績，校長陳清煌說，很感謝指揮鄭順勝對管弦樂團的雕琢。老師何鴻棋、陳宏岳、藍楷博對打擊樂合奏的訓練。老師徐昌全對絲竹團的傾囊相授。以及所有分部老師、室內樂指導老師在幕後的付出。

音樂班主任李沛怡說，透過國內外大型比賽，讓學生學習包容與合作，在準備過程中不斷精進、克服演奏技巧，將練習化為舞臺上專業且專注的演出，是光仁中學音樂班最珍視的特質。

114學年度全國學生音樂比賽，光仁中學勇奪「三特優、四優等」。圖／光仁中學提供
114學年度全國學生音樂比賽，光仁中學勇奪「三特優、四優等」。圖／光仁中學提供

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