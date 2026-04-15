被師建議上資源班…家長焦慮「不想讓孩去」 網點破現實：你不想不代表不需要

當孩子學習遇到瓶頸，「資源班」常成為家長心中既掙扎又糾結的選項。一位家長在臉書社團發文，表示近期老師建議「把孩子安置到資源班」，自己無法接受孩子被貼上標籤，卻又不知如何處理學習困境，陷入兩難。面對一位焦慮母親的求助，網友紛紛解釋資源班的優勢，也提醒原PO應理性看待教育特教資源。

一位家長在臉書社團「小一聯盟」發文求助，表示孩子目前就讀國小五年級，過去從未上過補習班。但近期老師和家長晤談時反應，孩子的數學科跟不上，「要把他鑑定安置到資源班，說只有數學課要抽離」。原PO坦言自己內心有些牴觸，不想讓孩子進入資源班，卻又不知道如何應對，只好發文請教網友是否有類似經驗。

許多網友紛紛以自身經驗寬慰原PO，強調資源班並非負面標籤，其優勢在於小班制或一對一的深度教學，孩子不僅在學業上有所進步，更能重拾成就感並建立良好的學習心態，「資源班老師更有經驗，用別的方式教孩子理解問題，比去外面補習班大眾教學教得更好」。

另一派網友則從現實層面分析，老師提議鑑定安置通常代表孩子在一般課堂已出現吸收困難，若一昧排斥特教資源，又無法提出具體的補救措施，最終受苦的只會是孩子，「老師應該是懷疑有學習障礙的部分，有專業資源是幫助孩子，盲目拒絕上了國中差距會更大，跟有沒有上安親班無關」。更有人語重心長呼籲原PO，應將重點放在孩子是否需要幫助，而非家長的自尊心，「你不想跟孩子有沒有需要，是兩件事」。

根據過往聯合報的報導，目前在國教階段的特教班型以特教班、資源班、巡迴班3種型態為主，全教總特教委員會主委鍾正信解釋，特教班主要招收身心障礙中重度以上的特教生，在校除了部分時間到普通班進行融合課程外，多數時間都是在特教班學習。資源班則是孩子在校學的大部分時間都在普通班，僅有部分時間依據學生的特教需求到資源班接受特殊教育服務，障礙程度通常較輕。至於巡迴班，雖然跟資源班一樣，孩子僅在部份時間接受特教服務，但較大的不同是，巡迴班主要服務對象為學校內特殊生人數較少無法成立資源班的學校。