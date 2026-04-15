視察基隆碇內國小營養午餐 童子瑋：推動免費必須檢討採購制度
基隆市議長童子瑋今天到碇內國小視察營養午餐，他表示接獲許多家長反映對推動免費營養午餐擔憂餐點品質下降，他認為「建立管理機制、提升品質、維護食安，才是免費的基礎，必須檢討現行採購制度，不再只看最低價格，而是將食材品質、供應穩定與營養標準都納入評選機制。
童子瑋說，他最先倡議營養午餐要全部免費民意代表，市長謝國樑後來也宣布跟進響應，他也非常肯定，但最重要還是顧好用餐品質，讓小孩吃得健康又開心。今天中午他化身午餐督導員前往碇內國小視察營養午餐。
童子瑋表示，他今天端起餐盤與孩子們排隊領餐，在用餐過程中，他觀察今天的菜色，確保蛋白質、蔬菜與澱粉比例適當。他說，他也是學生家長，當看到孩子們把午餐吃光、笑容滿面的樣子讓家長感到非常欣慰。
童子瑋指出，有許多家長向他反映對推動免費營養午餐的擔憂，就是會讓餐點品質下降，他認為「建立管理機制、提升品質、維護食安，才是免費的基礎。」為確保餐食品質，必須檢討現行採購制度，不再只看最低價格，而是將食材品質、供應穩定與營養標準納入評選機制。
童子瑋說，未來他會推動邀集專家持續開發營養美味菜單，比照美國前總統歐巴馬夫人的「兒童國宴」概念，啟動學餐菜單創新計畫，更要強化食材來源查核，建立溯源、抽驗與公開資訊制度，最後是要對於違反食安或品質標準的供應商，建立明確懲處制度。
童子瑋表示，推動營養午餐免費是他倡議的重要政策，但「免費」絕不代表「隨便」，市政必須減輕家長的經濟負擔，更要嚴格控管每一道食材的來源與營養均衡。
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