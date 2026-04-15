學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了

歷史悠久北一女儀隊近日卻在網路遭爆料長年學姊制及不合理規矩，引起不小共鳴，甚至有人指出當儀隊學姊講話時學妹需「高跪姿」聆聽還有練習導致沒辦法吃中飯等不合理現象。校方表示，網路上個案尚待查證，若有學生反應也會依程序處理。

北一女樂儀旗隊是由校內樂隊、儀隊、旗隊組成，在國內頗具知名度，近年更多次在國慶大典、元旦升旗等國家重大慶典中表演，2023年也曾受邀到美國加州參與玫瑰花車大遊行，更曾在北一女「雙甲子」校慶中與有「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏部一同表演，在國內外均享有盛名。

不過近日疑有校內學生爆料，校內儀隊有嚴重學姐制度以及不合理規定，包含學姊說話時學妹要呈現「高跪姿」聆聽、中午因練習常常無法吃飯等，雖然貼文一出已被刪文，但也引發討論，更有昔日校友指出，除了練習時間長無法休息外、表現不好會被大聲吼罵，甚至最後自己因傷退出，還被已「爛草莓」、「抗壓不夠」等言語羞辱。

貼文一出，也引發不少昔日校友共鳴，甚至有人在留言處指出當時操練有社員因體力不支暈倒在地，當下學姊也未打119只將人扶到樹陰下休息，更一度引起校內關切。發文網友也僅強調，能理解當時那些學姊可能也是制度下受害者，但希望儀隊能夠與時俱進，改掉一些無意義規矩和效率低練習方式，相信表演也會更加卓越。

校方表示，若有社團學生向校方反映相關問題，了解後會予以關心並進行處理，至於網路內容因資訊來源與內容尚待查證，不便就個別貼文內容評論或回應。

北一女樂儀旗隊是由校內樂隊、儀隊、旗隊組成，在國內頗具知名度，近年更多次在國慶大典、元旦升旗等國家重大慶典中表演。本報資料照

歷史悠久北一女儀隊近日卻在網路遭爆料長年學姊制及不合理規矩，引起不小共鳴，甚至有人指出當儀隊學姊講話時學妹需「高跪姿」聆聽還有練習導致沒辦法吃中飯等不合理現象。本報資料照