中草藥怎麼萃取？北市南湖高中與嘉大合作AI生醫教育
為讓高中教育不再侷限課本、提早銜接AI與生醫產業發展趨勢，台北市立南湖高中與嘉義大學簽署合作備忘錄，規畫於115學年度成立「AI科學實驗班」，並導入中草藥智慧農業與Edge AI應用課程。嘉大副校長陳瑞祥表示，將把大學端研發資源向下延伸至高中，讓學生在求學階段就能接觸產業核心技術，培養跨域實作能力與未來競爭力。
南湖高中宣布將於115學年度成立「AI科學實驗班」，昨天由校長吉佛慈率隊南下，帶領學生實地走訪嘉義大學生命科學院、農學院等單位，讓學生直接接觸大學研究場域。對學生而言，不再只是課本學習，而是提前理解未來產業如何運作，縮短學用落差。
此次合作最大亮點，在於把原本屬於生技產業的「Edge AI」與中草藥萃取技術，轉化為高中可實作的課程。未來學生將透過物聯網感測器學習藥用植物栽種，並利用演算法預測萃取過程，從種植到製程一條龍學習，實際參與「從土地到產品」的完整流程，提升學習的真實感與成就感。
嘉大團隊也將協助建置「雲端智慧藥園」與遠距教學系統，讓學生即使不在實驗室，也能透過數據掌握植物生長狀況。這種跨校合作模式，對家長來說，代表孩子在高中階段就能接觸到大學等級資源，減少未來升學與職涯選擇的不確定性。
副校長陳瑞祥表示，中草藥產業結合AI是未來趨勢，透過此次合作，可望激發學生對綠色科技的興趣，並建立升學與產業接軌的管道。南湖高中校長吉佛慈說，AI科學實驗班將打破傳統學科界線，讓學生具備跨領域能力，提升未來競爭力。
嘉大農藝學系與智慧食農教研中心也將投入師資與課程資源，規畫營隊與專題研究，讓學生從實作中理解農業科技轉型。雙方合作未設期限，期盼打造高中與大學攜手培育AI生醫人才的新模式，讓教育更貼近產業需求。
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