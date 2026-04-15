快訊

猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲惡男被逮稱：心情不好

李貞秀丟立委火力全開 痛批高虹安民眾黨罪人、男友月領50萬A助理費「不要臉」

聽新聞
0:00 / 0:00

中草藥怎麼萃取？北市南湖高中與嘉大合作AI生醫教育

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
北市南湖高中高二學生參訪嘉大中草藥智慧種植園區。圖／嘉義大學提供
北市南湖高中高二學生參訪嘉大中草藥智慧種植園區。圖／嘉義大學提供

為讓高中教育不再侷限課本、提早銜接AI與生醫產業發展趨勢，台北市立南湖高中與嘉義大學簽署合作備忘錄，規畫於115學年度成立「AI科學實驗班」，並導入中草藥智慧農業與Edge AI應用課程。嘉大副校長陳瑞祥表示，將把大學端研發資源向下延伸至高中，讓學生在求學階段就能接觸產業核心技術，培養跨域實作能力與未來競爭力。

南湖高中宣布將於115學年度成立「AI科學實驗班」，昨天由校長吉佛慈率隊南下，帶領學生實地走訪嘉義大學生命科學院、農學院等單位，讓學生直接接觸大學研究場域。對學生而言，不再只是課本學習，而是提前理解未來產業如何運作，縮短學用落差。

此次合作最大亮點，在於把原本屬於生技產業的「Edge AI」與中草藥萃取技術，轉化為高中可實作的課程。未來學生將透過物聯網感測器學習藥用植物栽種，並利用演算法預測萃取過程，從種植到製程一條龍學習，實際參與「從土地到產品」的完整流程，提升學習的真實感與成就感。

嘉大團隊也將協助建置「雲端智慧藥園」與遠距教學系統，讓學生即使不在實驗室，也能透過數據掌握植物生長狀況。這種跨校合作模式，對家長來說，代表孩子在高中階段就能接觸到大學等級資源，減少未來升學與職涯選擇的不確定性。

副校長陳瑞祥表示，中草藥產業結合AI是未來趨勢，透過此次合作，可望激發學生對綠色科技的興趣，並建立升學與產業接軌的管道。南湖高中校長吉佛慈說，AI科學實驗班將打破傳統學科界線，讓學生具備跨領域能力，提升未來競爭力。

嘉大農藝學系與智慧食農教研中心也將投入師資與課程資源，規畫營隊與專題研究，讓學生從實作中理解農業科技轉型。雙方合作未設期限，期盼打造高中與大學攜手培育AI生醫人才的新模式，讓教育更貼近產業需求。

台北市立南湖高中校長吉佛慈（左）、嘉義大學智慧食農教研中心主任張心怡（右）在嘉大副校長陳瑞祥見證下，簽署「AI科學實驗班」合作備忘錄。圖／嘉義大學提供
台北市立南湖高中校長吉佛慈（左）、嘉義大學智慧食農教研中心主任張心怡（右）在嘉大副校長陳瑞祥見證下，簽署「AI科學實驗班」合作備忘錄。圖／嘉義大學提供

嘉大智慧食農教研中心與南湖高中合作向下扎根，將生技廠的Edge AI黑盒子與智慧藥園搬進高中課程。圖／嘉義大學提供
嘉大智慧食農教研中心與南湖高中合作向下扎根，將生技廠的Edge AI黑盒子與智慧藥園搬進高中課程。圖／嘉義大學提供

北市南湖高中高二學生參訪嘉大三度榮獲「國家新創獎」的綠色萃取技術工廠。圖／嘉義大學提供
北市南湖高中高二學生參訪嘉大三度榮獲「國家新創獎」的綠色萃取技術工廠。圖／嘉義大學提供

嘉大智慧食農教研中心與南湖高中合作打破學科界線，建構高中至大學的跨域人才中繼站。圖／嘉義大學提供
嘉大智慧食農教研中心與南湖高中合作打破學科界線，建構高中至大學的跨域人才中繼站。圖／嘉義大學提供

演算法 升學 台北

延伸閱讀

教育部攜大學培養AI人才 推高中線上程式語言課程

幫高中生建立運算思維 教育部開設「PythonAI線上多元選修」

從國小開始！新北「新空科技人才培育」計畫 打造跨學制人才鏈

相關新聞

從第一名到壓線及格…資優班高中生想轉普通班 家長憂：怕玩太兇

許多家長都希望孩子可以考進資優班或科學班，一方面考上代表孩子具有一定程度資質；一方面則是認為特殊班制的資源與風氣可以帶領孩子進入成功領域，但並非所有人都適合資優班。

以賽代訓！林燈盃英語辯論賽羅東、南山高中奪冠 前進全國賽

林燈文教公益基金會舉辦第二屆「林燈盃英語辯論比賽」成績出爐，今年吸引來自全國8所高中職校好手同場競技，最後由地主隊羅東高中與首度參賽的南山高中展現過人實力，並列第一名，麗山高中獲第三名，該次賽事延續「以賽代訓」精神，也為接下來即將展開的教育部分區辯論賽及全國賽預作暖身。

郭台銘16歲女兒超學霸！勇奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中、竹崎也獲世界賽資格

鴻海創辦人郭台銘與其妻曾馨瑩育有三名子女，曾馨瑩近日在社群媒體Instagram上發布限動，驕傲曬出16歲女兒赴美參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，並得到「影響力大獎」（Impact Award）的照片。

台中市長盃足球錦標賽重啟開幕 169隊近2600人朝馬開踢

台中市基層足球年度盛事「115年度台中市長盃足球錦標賽」今日在朝馬足球場熱鬧開幕，來自各級學校校隊與俱樂部共169支隊伍、2600名選手齊聚一堂，從幼兒組一路延伸至高中組，展現台中基層足球蓬勃發展的能量。

校園營養午餐 桃園、台中民代皆促增餐費

桃園二○二三年二月實施國中小營養午餐免費，其他五都陸續跟進，雙北、台中每餐餐費都超過桃園，民代認為福利政策被超車，餐費應設法跟上。桃園市教育局表示，免費營養午餐已調高過二次價格，若把農業局補助在地食材經費算進來，餐費不會差太多，家長學生普遍反映菜色不錯，將滾動檢討。

校慶短片爆紅！員林高中學生自拍短影音 宣傳流量破200萬、11.8萬讚

國立員林高中八十九周年校慶，各班級學生絞盡腦汁慶祝，其中102班學生製作8支預告校慶短影音，看似丟出球其實是桿子移動球的影音觀看數高達210萬次，逾11.8萬人按讚，爆紅程度連製作團隊都意外，也引起師長關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。