以賽代訓！林燈盃英語辯論賽羅東、南山高中奪冠 前進全國賽

林燈文教公益基金會舉辦第二屆「林燈盃英語辯論比賽」成績出爐，今年吸引來自全國8所高中職校好手同場競技，最後由地主隊羅東高中與首度參賽的南山高中展現過人實力，並列第一名，麗山高中獲第三名，該次賽事延續「以賽代訓」精神，也為接下來即將展開的教育部分區辯論賽及全國賽預作暖身。

林燈盃辯論主題緊扣當代科技趨勢「人工智慧對教育體系帶來的益處大於其威脅」，選手必須針對AI在教育現場的利弊進行深度剖析，以全英語進行邏輯攻防。

主辦的羅東高中校長張家豪指出，與林燈基金會合作推動「雙語思辨人才培育計畫」進入第三年，從基礎英文能力延伸至邏輯建構與論述，透過不同層級競技平台，學生在實戰中自我檢視並修正不足，落實自主學習精神。

林燈盃採國際通行規則與全國賽標準評分，具備高度實戰價值。去年宜蘭高中、羅東高中與蘭陽女中提早在林燈盃暖身，接著在教育部的東區賽奪下優勝，宜蘭高中更進一步在教育部全國辯論賽奪冠，創下宜蘭地區首度獲得全國辯論賽事的最高殊榮紀錄。

今年林燈盃特別邀請去年全國賽「最佳辯士」許捷元擔任評審。許捷元曾是基金會培育的「多益滿分王」，並透過辯論賽累積豐富學習歷程，最終經由特殊選才錄取台師大英語系，他強調，宜蘭辯論賽資源相對較少，這類活動是學弟妹接軌都會區、展現自我的難得機會。

冠軍隊伍南山高中表示，林燈盃是全國賽前最佳的實戰暖身；羅東高中代表隊認為，相較於偏重口語表達力競賽，辯論賽更考驗邏輯建構與臨場應變，重點在於如何運用系統架構，把想法講清楚。

林燈基金會強調，未來將持續投入資源，協助具備英語基礎的學生培養深層思辨力，期待宜蘭學子能帶著自信站上全國舞台，迎接更高規格挑戰。

從去年參賽到今年再度出戰，麗山高中代表隊持續精進，成功晉升第三名。圖／基金會提供

羅東高中代表隊於本屆林燈盃英語辯論比賽中表現亮眼，最終與南山高中並列第一名。圖／基金會提供

林燈基金會與羅東高中合辦第二屆林燈盃英語辯論比賽，匯集全國8所實力堅強的高中職校同場競技。圖／基金會提供

首次前來宜蘭參賽的南山高中代表隊，以堅強實力在多輪攻防中脫穎而出，與羅東高中並列第一。圖／基金會提供