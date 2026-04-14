今天是什麼顏色？屏東兩校國高中生畫出「生命色帶」 現身車站引發共鳴

屏科實驗中學與屏東縣立大同高中約近300名國高中生，跨領域美感教育用顏色畫出24小時「生命色帶」，結合科技化身音樂，色彩呈現當下心情，即起到6月15日在台鐵屏東站展出，展覽也與旅人互動，邀請用不同顏色貼出當下喜怒哀樂，旅客貼最多的是笑臉。

大同高中美術班老師謝依秀說，「生命色帶」源自日本設計工作室SPREAD策畫名為Life Stripe的一日生活樣態色彩計畫。課程引導學生將一天24小時分成24等份，為每個時段的心情與感受賦予相對應顏色，時間不再只是鐘表刻度，成為被觀看、記錄與理解。

「這不只是色彩學習，更是與自己內心對話方式」，謝依秀說，難以言說疲憊、期待、焦慮、平靜與快樂，轉化獨特生命色帶。跨域延伸，結合科技與聲音元素，透過Scratch程式設計，色彩與聲音對應，學生從中理解相同顏色在不同人承載不同感受，培養對差異的尊重與同理。

「生命色帶」藝術課堂，屏科實中美術老師蘇怡雯帶領高國中學生們創作，以紙膠帶讓學生們貼24小時心情也以生命色帶出發延伸藝術領域。大同高中是請學生用廣告顏料畫出。

蘇怡雯說，她從「生命色帶」串聯藝術課程，包括奇怪博物館、公共藝術校園提案、台美史IG、美感花磚、蔗香屏東覓糖廍等，學生們在課堂展現創意實踐，藝術整理生活、回應環境與表達想法痕跡。

兩校表示，中學美術課不只是技法，也能陪伴學生理解世界場域；生命色帶中，謝依秀說，「灰色」是較鈍與混濁，較少情緒，沒有色彩傾向，可塑性大，學生有不同詮釋，可以是平靜像是睡前安靜時段，也可以是憂慮、心情不好。

大同高中高中部一年級丁卉妤說，色彩呈現一天，清晨搭近一小時公車到校充滿疲憊與睡意，黑色傳達昏沉心情。中午是柔和粉色表達對午餐期待，享用午餐用明亮黃色。下午身心疲累，以灰色呈現倦意，晚上用紫色描繪沉靜，睡前用溫暖咖啡色畫下句點。大同高中高中部一年級李妍靚提到，生命色帶是經歷與情感交織豐富光譜，她在藝術創作更深入認識自己。

屏科實中國中一年級何芮安分享學校公共藝術提案，她說，「安靜世界」為題，暫時遠離社交、放鬆心情。一年級吳孟萱說，公共藝術提案，以「夢的聲音」發想，當走在地面觸發音階，空間像夢境流動。

大同高中校長陳冠明說，跨校合作，讓普通班與美術班學生在藝術創作互相學習，謝謝火車站提供跨域合作空間。

現場用手機靠近感應後，可以聽出學生的生命色帶轉化為音樂。記者劉星君／攝影

屏科實驗中學與屏東縣立大同高中約近300名國高中生，跨領域美感教育，顏色畫出24小時「生命色帶」，即起到6月15日在台鐵屏東站展出，展覽也與旅人互動，邀請用不同顏色貼出當下喜怒哀樂，旅客貼最多的是笑臉。記者劉星君／攝影

屏科實驗中學與屏東縣立大同高中約近300名國高中生，跨領域美感教育，顏色畫出24小時「生命色帶」，即起到6月15日在台鐵屏東站展出，展覽也與旅人互動。記者劉星君／攝影

屏東縣立大同高中美術班高中部一年級學生丁卉妤（右）與同學李妍靚（左）將24小時的生命色帶，結合科技設計用音樂傳達生命色帶，呈現當下心情。記者劉星君／攝影

屏科實驗中學與屏東縣立大同高中約近300名國高中生，跨領域美感教育，畫出24小時「生命色帶」，展覽也與旅人互動，邀請旅人用不同顏色貼出當下喜怒哀樂，貼最多的是笑臉。記者劉星君／攝影