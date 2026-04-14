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從第一名到壓線及格…資優班高中生想轉普通班 家長憂：怕玩太兇

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

許多家長都希望孩子可以考進資優班或科學班，一方面考上代表孩子具有一定程度資質；一方面則是認為特殊班制的資源與風氣可以帶領孩子進入成功領域，但並非所有人都適合資優班。

一名家長在臉書社團「家有高中生」發文表示，自家孩子就讀高中數理資優班，最近學校在調查是否留在原班時，孩子表示想轉到普通班，因為覺得普通班念書比較輕鬆。

該家長認為，資優班有正向的同儕效應，風氣很好，現在孩子都很努力讀書，成績算中間，還能及格壓線，家長也一直在鼓勵小孩不需跟他人比較，只是資優班同學都很優秀，覺得孩子只是還不習慣以前國中都第一名、現在掉到中間的落差感。家長指出，「要壓力減輕我是完全沒問題的，但是我怕普通班玩太兇」，不過最後還決定讓孩子自行選擇是否要轉走。

許多家長都認為，不要過度介入，讓孩子自己負責。有小孩考上科學班報到後自行決定不念的，家長雖然也很迷茫，但也很清楚「只要替他做這個決定，就有一個永遠跨不過的坎，可能會傷害他一輩子」；也有家長分享自家孩子在數資班到處參加全國大賽沒在讀書，但玩得很開心，倒是家長很擔心之後的升學考試怎麼辦。

家長的過度干涉可能會導致孩子對學習喪失興趣，而且並非所有人都適合一樣的教育。《聯合報》指出，許多家長「為了孩子前途」從國小就安排各種檢定考、才藝班、補習班等，希望孩子的學習歷程足夠亮眼，但是卻容易揠苗助長，讓原本是開心自願學習的孩子，變成「為考而考」的機器人。

資優 高中生 壓力 升學 補習班 才藝

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