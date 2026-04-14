從第一名到壓線及格…資優班高中生想轉普通班 家長憂：怕玩太兇

鴻海創辦人郭台銘與其妻曾馨瑩育有三名子女，曾馨瑩近日在社群媒體Instagram上發布限動，驕傲曬出16歲大女兒赴美參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，並得到「影響力大獎」（Impact Award）的照片。

2026-04-14 09:28